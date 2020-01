Bei der "sehr gewissenhaften Buchführung" seien Ungereimtheiten zutage getreten, heißt es darin, daraufhin sei es zu einer "lückenlosen Kontrolle mit externen Spezialisten" gekommen. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Obmann selbst einen vierstelligen Betrag "unrechtmäßigerweise entnommen" habe. Er habe "seinen Fehler" inzwischen "eingestanden", sei "mit dem Hintergrund der Wiedergutmachung und Zurückzahlung des Fehlbetrages" freiwillig und mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion zurückgetreten. Man wolle sich "durch solche Vorkommnisse nicht vom gemeinsamen Miteinander abbringen" lassen und das geplante Rennen wieder erfolgreich abwickeln.

Keine weiteren Rücktritte. Der bisherige Obmann-Stellvertreter Matthias Eschelmüller führt den Verein vorübergehend. Er betont auf Nachfrage, dass es keine weiteren Rücktritte gegeben habe. Gegen Anfang März soll der Vorstand im Zuge der Generalversammlung neu gewählt werden - um dann mit vereinten Kräften ins Traktorrennen von 28. bis 30. August starten.



Das ist das vollständige Statement des TOC Reingers:

Liebe Fans vom TOC Reingers,

wie versprochen und schon vorab angekündigt, sind wir sehr bemüht unseren Verein so sauber, transparent und mit besten Wissen und Gewissen professionell zu führen. Vorweg sei gesagt, dass wir unsere Tätigkeiten ehrenamtlich erledigen und immer das Traktorrennen als eines der größten Events im Waldviertel im Vordergrund steht. Die Entwicklung die das Event in den letzten 16 Jahren durchgemacht hat ist einfach nur sensationell und wir sind unseren Teams, Besuchern, Mithelfern, Freiwilligen, Unterstützern, Sponsoren usw. sehr dankbar, dass wir so etwas Großartiges auf die Beine stellen dürfen.

Dennoch können in jedem Verein Probleme auftreten und auch wir haben nun eine kleine Krise hinter uns und können stolz sagen diese gemeistert zu haben. Die Vorgeschichte ist einfach, bei unserer sehr gewissenhaften Buchführung sind Ungereimtheiten aufgetreten. Wie ihr euch vorstellen könnt, wollten wir auf keinen Fall mit "Halb - Wahrheiten" nach außen gehen und haben für eine lückenlose Kontrolle mit externen Spezialisten gesorgt. Am Mittwoch den 29. Jänner 2020 wurde deswegen eine außerordentliche Sitzung einberufen um den letzten Schritt der Klärung abzuschließen und den Verein in eine gute Zukunft zu führen. Es wurde festgestellt, das ein vierstelliger Betrag gefehlt hat, der vom Obmann unrechtmäßigerweise entnommen wurde. Er hat seinen Fehler eingestanden und ist freiwillig mit dem Hintergrund der Wiedergutmachung und Zurückzahlung des Fehlbetrags, von seiner Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Zwischenzeitlich bis zur Generalversammlung führt Herr Matthias Eschelmüller als Obmann den TOC. Uns ist es wichtig, sich durch solche Vorkommnisse nicht vom gemeinsamen Miteinander abbringen zu lassen und das geplante Rennen wieder für alle zufriedenstellend abwickeln zu können.

Weiters bitten wir auch euch (Teams, Zuschauer, Fans, usw.) Abstand von den gestreuten Gerüchten zu halten und im Sinne des Vereins uns weiterhin zu unterstützen. Ohne euch würde es das tolle Event nicht geben. Abschließend gilt zu sagen, dass es in jedem Verein zu Problemen kommen kann, Reinigungsprozesse stattfinden und schnell die Gefahr besteht, dass Vereine dadurch kaputtgehen. Wir wollen anders sein und hoffen auf eure Unterstützung dabei.

Bei der kommenden Generalversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt und danach werden wieder alle Kräfte für ein tolles Traktorrennen 2020 gebündelt.

Vielen Dank.

Euer TOC Reingers

