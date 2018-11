Freudiger Anlass in der Marktgemeinde Bad Großpertholz: Nach einigen Wochen Probebetrieb wurde der von Kurt und Erich Hofer aus Mühlbach geschaffene „Pertholzer Hofladen“ – die NÖN hatte im Vorfeld über die Pläne berichtet – am 21. November freudig eröffnet.

Der Besucherandrang war groß. Von dem ansprechenden und einzigartigen Geschäft, in dem es eine große Vielfalt an heimischen und vorwiegend biologischen Köstlichkeiten gibt, zeigten sich die Landtagsabgeordnete Margit Göll, Bürgermeister Klaus Tannhäuser, zahlreiche Jagdfreude der Hofer-Brüder und viele Bad Großpertholzer begeistert.

Das Konzept des personallosen Ladens, in dem Kunden die Ware einscannen und dann per Kreditkarte oder bar bezahlen, geht auf. . „Uns fehlte bisher kein Euro in der Kassa“, lobte Kurt Hofer die Kunden.

