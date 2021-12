Unfallserie in Hoheneich: Dritter Einsatz seit Weihnachten

Dritter Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung im Gemeindegebiet von Hoheneich seit dem Christtag: Nachdem die Einsatzkräfte am 25. und 26. Dezember direkt an die Bundesstraße B41 gerufen worden waren, ging es am letzten Tag des Jahres 2021 zur Landesstraße in Richtung Pürbach.