Unfallserie in Hoheneich: Vierter Einsatz seit Weihnachten

Vierter Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung im Gemeindegebiet von Hoheneich innerhalb weniger Tage: Nachdem die Einsatzkräfte in der Nacht auf 24., am 25. und nochmal am 26. Dezember direkt an die Bundesstraße B41 gerufen worden waren, ging es am letzten Tag des Jahres 2021 zur Landesstraße in Richtung Pürbach.