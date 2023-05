Bezirk Gmünd: Festhalten an der Versorgung im Ort

Die Nahversorger sind für Waren und Dienstleistungen des kurz- und mittelfristigen Bedarfs der Bevölkerung gedacht und liegen im engeren Umfeld der Wohnungen. Das große Plus vieler Nahversorger liegt in der persönlichen Betreuung der Kunden, die fußläufige Erreichbarkeit in Zentrumsnähe und das erweiterte Serviceangebot. Viele Kunden schätzen das Gespräch mit ihren Nahversorgern - man kennt sich schon über viele Jahre.

In Bad Großpertholz ist die Firma Kuttner seit 1908 als Nahversorger tätig, Manfred Kuttner stieg 1989 in das Geschäft ein. „Nahversorger sichern die Lebensqualität. Die persönliche Betreuung, die hohe Kundenorientierung sowie die kostenlose Hauszustellung werden von unseren Kunden sehr geschätzt“, hält Kuttner fest. „Wir versuchen, allen Anforderungen gerecht zu werden und eine solide Versorgung zu gewährleisten. Das sichert unser Bestehen neben den Supermärkten.“ Sein Team besteht derzeit aus zwei Vollzeit- und einer Teilzeitkraft. „Wir suchen aktuell gerade eine Teilzeitkraft zur Unterstützung.“ Allgemeine Teuerungen machen auch hier nicht halt. Kuttner dazu: „Glücklicherweise haben wir schon vor einiger Zeit eine Photovoltaikanlage errichtet. Kurzfristig werden wir eine Speichereinheit einbauen und die Beleuchtung auf LED umstellen. Mit der EVN haben wir 2021 einen Vertrag abgeschlossen, sodass sich die Kostenexplosion in Grenzen hielt.“

Walenta: Familienbetrieb bereits seit 89 Jahren

Der Nah & Frisch-Kaufmann Andreas Walenta in Kirchberg hat 2018 das Geschäft, das 1934 gegründet wurde, übernommen und führt es weiter als Familienbetrieb. „Die nächsten Supermärkte sind in Gmünd, Schrems und Zwettl, wir freuen uns aber, dass unsere Kunden die persönliche Beratung sehr schätzen. Wir bemühen uns um die Wünsche der Kunden und sind stolz, viele von ihnen bereits über lange Jahre begrüßen zu dürfen“, erzählt Andreas Walenta. Das Sortiment ist breit gestreut und geht über Lebensmittel und Werkzeug zu Farben, Imkereibedarf, Lottoannahmestelle und Postpartner. Der Zustellservice wird in der Gemeinde kostenlos angeboten. „Das ist gerade für ältere Kunden, die nicht mehr so mobil sind, wichtig.“ Außerdem stehen den Kunden elf Parkplätze zur Verfügung.

PV und LED: Strategie gegen explodierende Stromkosten

Die explodierenden Energiekosten konnten einigermaßen abgefangen werden. „Vor gut zehn Jahren haben wir eine Photovoltaik-Anlage gebaut, die letztes Jahr erweitert wurde. Den Strom, den wir erzeugen, brauchen wir großteils selbst. Eine Speichereinheit ist daher nicht notwendig. Auch die Umstellung auf LED-Beleuchtung hat uns einiges an Stromkosten erspart“, hält Walenta fest.

Die Gemeinde Amaliendorf schlug einen kreativen Weg ein: 2016 wurde der Nahversorger wie berichtet als Verein „Nahversorger in Amaliendorf-Aalfang“ gegründet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 10 Euro. Zusätzlich konnten die Kunden Bausteine von je 100 Euro erwerben. Damit wurde das Lager aufgefüllt. Diese Bausteine wurden bereits fast zur Gänze eingelöst und somit zurückgezahlt. Obmann Walter Laschober ist fast täglich im Geschäft. Der Verein beschäftigt fünf Mitarbeiterinnen in Teilzeit. „Wir sind Postpartner, bei dem Bargeld behoben werden kann. Trafik und Lottoannahmestelle werden gerne in Anspruch genommen“, freut sich Laschober.

Walter Laschober: Der Amaliendorfer Obmann steht fast täglich im Geschäft. Foto: Foto: privat

Auch die Feinkostabteilung erfreut sich großer Beliebtheit. „Der Verein bietet Gebäck, Milch und Eier von lokalen Produzenten an. In der Umsatzstatistik brauchen wir einen Vergleich mit Nahversorgern an anderen Standorten nicht zu scheuen“, berichtet Laschober stolz von einer positiven Entwicklung. Der Verein möchte mehr Gemeindebürgerinnen und -bürger, besonders jüngere, als Kunden gewinnen. „Das Angebot ist reichhaltig, die Preise mit wöchentlichen Aktionen vergleichbar mit jenen großer Handelsketten. Vor allem deshalb, weil durch die Nähe kaum Fahrtkosten für die Kunden anfallen.“ Ein wichtiges Argument, um im Ort beim Nahversorger zu kaufen.

Bürgermeister Gerald Schindl und die Bauhofarbeiter unterstützen den Verein unter anderem bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung. „Damit können wir etwa 60 Prozent der Stromkosten einsparen. Durch die verbesserten Elektroinstallationen ist eine rasche Notstromeinspeisung möglich.“

Serviceangebote sollen Fortbestehen sichern

„Ich bin der einzige Nahversorger in Eisgarn, das Angebot wird gut angenommen. Die nächsten Supermärkte sind in Heidenreichstein und Litschau“, erzählt Eva-Maria Biedermann von Evas Geschäft. Im Herbst feiert sie ihr zehnjähriges Jubiläum.

Auf lokale Produzenten legt sie viel Wert. Eier, Honig, Kümmel, Leinsamen, Erdäpfel, Fleisch und Wurst sowie einige Milchprodukte kommen direkt aus der Gemeinde bzw. nahen Umgebung. Service wird bei ihr und ihren beiden Mitarbeiterinnen großgeschrieben: „Wir bieten Hauszustellung an, haben eine Trafik im Geschäft, sind Partner von Hermes Paketshop, künftig auch GLS. Vorm Geschäft befindet sich ein Warenautomat, wo man auch nach Geschäftsschluss die wichtigsten Lebensmittel beziehen kann“, hält Biedermann fest. Auch die Kaffeeecke wird gerne besucht, und es gibt genug Parkplätze.

Eva Biedermann mit Monika Hetzendorfer in Evas G'schäft in Eisgarn. Foto: Foto: privat

Die Teuerungen machen Biedermann Sorgen: „Die Preiserhöhungen unserer Produzenten mussten wir weitergeben. Ich merke, dass Kunden weniger kaufen.“ Um die Energiekosten in den Griff zu bekommen, wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt. „Glücklicherweise hat mir die Gemeinde beim Ankauf eines neuen Kühlgeräts unter die Arme gegriffen. Sonst hätte ich es nicht stemmen können“, ist Biedermann dankbar.Pfand auf Plastikflaschen wird eine HerausforderungVom angedachten Plastikpfand hält sie nicht viel: „Wenn ich Plastikverpackungen zurücknehmen muss, habe ich ein massives Platzproblem. Außerdem habe ich kein Verständnis dafür, Verpackungen von Waren zu lagern, die woanders gekauft wurden.“

Für die Zukunft wünscht sich Biedermann mehr jüngere Leute im Geschäft. „Da viele junge Leute auswärts arbeiten, kaufen die meisten nahe ihrer Arbeitsstätten ein. Es wäre schön, wenn hier ein Umdenken stattfinden würde.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.