180 Floriani bei Großbrand in Unserfrau .

Um die 180 Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren standen am 24. Juli bei einem Wohnhausbrand am Dorfplatz in Unserfrau im Einsatz. Den Alarm kurz vor 21 Uhr lösten Gäste des Schanigartens im örtlichen Gasthaus aus. Sie hatten den aufsteigenden Rauch entdeckt.