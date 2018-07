Wie die Zukunft der beiden Kastanienbäume am Vorplatz des Gemeindeamtes in Unserfrau wegen der anstehenden Asphaltierungsarbeiten aussehen wird, dazu können die Ortsbewohner ihr Wünsche äußern. Diese Vorgangsweise wurde bei der Gemeinderatssitzung am 28. Juni beschlossen.

Der Platz vor der Gemeinde wird nach Errichtung des barrierefreien Zuganges mit Rampe und Überdachung neu asphaltiert. Den Auftrag dazu erhielt die Firma Leyrer+Graf mit einem Auftragsvolumen von 42.000 Euro. Die Zukunft der beiden alten Kastanienbäume liegt in den Händen der Bevölkerung. „Ob Umschneiden und Neupflanzen oder stehenlassen sind die Alternativen. Aber ohne die Bewohner wird da nichts gemacht“, betonte Bürgermeister Otmar Kowar (ÖVP), der sich dazu ein Stimmungsbild in der Bevölkerung macht. Das soll bei einem eigenen Infoabend passieren. Ebenfalls in den Händen der Gemeindebürger liegt die Stationierung der neuen Defibrillatoren, die von der Gemeinde angekauft werden. In welchen Ortschaften diese installiert werden, soll bei einem Infoabend am 19. Juli um 19.30 Uhr im Dorfhaus Altweitra diskutiert werden.

Für den Baseballplatz in Altweitra wurde ein Sanitär-Container um 6.500 Euro von der Firma Containex in Wiener Neustadt angekauft. Dabei gab es eine Gegenstimme von Michael Dienstl von der Unabhängigen Bürgerliste.

Diese Gegenstimme sowie eine Stimmenthaltung seitens der ÖVP gab es bei der Verlängerung der Mitgliedschaft von 2019 bis 2023 bei „Wohnen im Waldviertel“.

Unserfrau-Altweitra will eine „Familienfreundliche Gemeinde“ werden. Das Audit soll im September beginnen. Die Leiterin der Gruppe zur Vorbereitung ist Eva Angel.