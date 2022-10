Große Geschichte – kleine Geschichten: „Es gibt noch mehr“

Die heuer in der Gemeinde Unserfrau-Altweitra durchgeführte Veranstaltungsreihe „Große Geschichte – kleine Geschichten“ wurde vor Kurzem mit einem Vortrag von Historiker Herbert Knittler über die Siedlungsentwicklung des Ortes Unserfrau abgeschlossen. Wieder herrschte reges Interesse.

Projektleiter Thomas Samhaber und Bürgermeister Otmar Kowar freuten sich über den Erfolg der Veranstaltungsreihe. „Dieser Erfolg ist nur durch euch möglich geworden. Wir sind nur das Marmeladeglas – ihr die Substanz, die da reinkommt“, so Samhaber, der damit die vielen kleinen Geschichten meinte, die bei den Erzählabenden von der Bevölkerung kamen. Mit einer Abschlussveranstaltung in Nové Hrady wird dieses EU-geförderte Projekt beendet, der Termin dafür steht noch nicht fest.

Für Bürgermeister Otmar Kowar, der sich auch privat mit der Geschichte seiner Gemeinde auseinandersetzt, soll das erst der Beginn der Aufarbeitung der Geschichte seiner Gemeinde sein: „Wir haben schon Ideen und arbeiten daran.“

Unter dem Motto „Was alte Schriften erzählen“ durchleuchtete der Historiker Herbert Knittler aus Weitra die Siedlungsgeschichte von Unserfrau. „Fakt ist, dass Altweitra der älteste Ort hier ist. 1182 wurde es erstmals in einer Maut-Urkunde erwähnt. Die älteste Erwähnung von Unserfrau stammt aus dem Jahr 1340. Das Dorf wird also im 13. Jahrhundert gegründet worden sein“, erklärte Knittler. Laut dem Güter- und Abgabeverzeichnis der Herrschaften aus dem Jahr 1499 wurden fünf Lehen mit drei gestifteten Hofstätten, die „Mülleder-Mühle“ sowie die „Heumühle“, heute zu Eichberg gehörig, genannt. Außerdem wurden neun Häuser von „Vogt-Untertanen“ verzeichnet. 1844 gab es 30 Häuser, 1851 wurden 162 Einwohner gezählt. „Altweitra hatte damals 273 Einwohner“, so Knittler. Die Kirche von Unserfrau dürfte Ende des 12. bzw. Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut worden sein. Hier gab es einen Friedhof und das Bestattungsrecht: „Aus dem Bericht eines Priesters geht hervor, dass Bauern aus Unserfrau, die Lehen hatten, in Weitra begraben werden mussten. Nur sehr fromme Unserfrauer durften mit Zustimmung des Priesters am örtlichen Friedhof beerdigt werden.“

Für viele Unserfrauer neu war auch, dass der Karner neben der Kirche, der 1520 die eindrucksvollen Fresken erhalten hat, ab 1783 als „Grablege“ der Familie Fürstenberg diente. Erst seit der Errichtung des Mausoleums der Familie in Altweitra (1843/44) finden hier die verstorbenen Fürstenberger ihre letzte Ruhestätte.

Drei Jahrhunderte kaum Zuwachs

Knittler zeigte weiters auf, dass zwischen 15. und 18. Jahrhundert kaum Zuwachs in Unserfrau zu verzeichnen war. Die Bewohner mussten ihre Lehen nach Weitra, Engelstein und dem Stift Zwettl entrichten. Das war 1848 mit der Abschaffung der Untertänigkeit vorbei. Die tiefen Wurzeln seien laut Knittler vorhanden, aber: „Ich habe vor vier Jahren die Geschichte von Unserfrau zusammengefasst. Ich war nicht glücklich damit, denn ich habe einige Archive nicht besucht. Das habe ich jetzt vor diesem Vortrag gemacht. Aber ich weiß, da gibt es noch mehr.“

