Vor drei Jahren erhielt Theresia Pollak aus Schagges (Gemeinde Unserfrau-Altweitra) von ihren Kindern ein Tablet zu Weihnachten. Diese hatten Bilder aus ihrer Kindheit und von aktuellen Familienfesten darauf gespielt.

Die heute 78-Jährige wurde von ihren Enkeln unterstützt: Christoph setzte das Gerät nutzerfreundlich auf, Lukas und Hannah Tischler schulten ein und unterstützten bei anfänglichen Schwierigkeiten. Für die Landwirtin war die Anleitung durch den 16-jährigen Lukas, der mit am Hof wohnt, zentral: Er war immer zur Verfügung, wenn mal eine Funktion unklar war.

Seither ist Theresia Pollak perfekt mit ihren Kindern, Schwiegerkindern und Enkerln über WhatsApp vernetzt. Sie nimmt so an Urlauben teil, ohne reisen zu müssen. Sie betrachtet Musikvideos ihrer Tochter Gerlinde und bekommt eine Liveübertragung, wenn Lukas beim Blasmusikkonzert mitspielt.

Theresia Pollak nutzt das Internet, beispielsweise um Informationen über Medikamente zu recherchieren oder Online in die Kirche zu ‚gehen‘.

„Das Erlernen der Technik reduziert Einsamkeit“ Christoph Redelsteiner

Die Beteiligten brachten ihre Erfahrungen nun in eine Studie der Fachhochschule St. Pölten ein. Der Schwiegersohn von Theresia Pollak, Christoph Redelsteiner, ist dort Studiengangsleiter beim Master Soziale Arbeit. Er ermittelte, wie man Senioren erfolgreich ans Tablet bringen kann. „Das Erlernen dieser Kulturtechnik sichert die Integration und reduziert Einsamkeit“, ist Redelsteiner überzeugt.

„Die Benützung des Tablets wird als sinnvoll und die Einführung als Erfolg bezeichnet und sie trägt zur Erhöhung der Lebensqualität bei. Die Bedeutung einer rasch verfügbaren Brückenperson in der Einführungsphase kann nicht genug betont werden“, zeigt Redelsteiner auf.

Erforderliche Empathie, Geduld und pädagogische Kompetenzen seien bei den lehrenden Enkeln vorhanden gewesen. „Letztlich sind die Verwendung von Tablets und Smartphones Kulturtechniken, die idealerweise möglichst früh erlernt werden. So kann – nicht nur in Zeiten von reduzierten persönlichen sozialen Kontakten – ein dichtes soziales Netzwerk gesichert werden“, so das Ergebnis dieser Studie.

Diese Studie wurde bereits in einem Mittagsjournal auf Ö1 präsentiert. Dabei sprach Theresia Pollak über ihre sozialen Kontakte im Internet: „Als ich einmal im Krankenhaus war, hat die Krankenpflegerin bewundernd gemeint, dass sie selbst noch gar nicht mit einem Tablet umgehen könnte.“ Insbesondere jetzt in der Coronazeit habe sich das Gerät für die Familie besonders bewährt.