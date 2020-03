Der geschäftsführende Gemeinderat der ÖVP, Joachim Mülleder, war einmal kurz weg, jetzt ist er wieder da: Das ergab die konstituierende Sitzung, bei der VP-Bürgermeister Otmar Kowar mit allen Stimmen in seine dritte Periode geschickt worden ist.

Joachim Mülleder sorgte ja mit seinem Rücktritt aus der Gemeindeführung und Ortsvorsteher von Unserfrau im vorigen November für etwas Wirbel. Grund dafür war das HLF4, für das sich die Feuerwehr Unserfrau beworben hatte, aber der Gemeinderat nicht mit maximal 100.000 Euro unterstützen wollte (die NÖN berichtete) und letztlich Albrechts zugesprochen wurde. Jetzt kehrt Mülleder dennoch zurück. „In Unserfrau gibt es noch viel zu tun, das möchte ich weiter begleiten“, so Mülleder.

Bürgermeister und Vize in dritter Periode

VP-Vizebürgermeister Christian Winkler (ÖVP) wurde indes mit 15 Stimmen bestätigt. Geschäftsführende Gemeinderäte sind auch Herbert Fritz und die „Neuen“ Christine Bauer, Manfred Anderl und Herwig Krenn, alle ÖVP. „Wir haben von fünf auf sechs Vorstands-Mandatare aufgestockt“, erklärt Kowar.

Den Prüfungsausschuss führt Herbert Mraz (SPÖ) an. Seine Fraktion unterstützt auch wieder Franz Haumer. Die UBL vertritt Erwin Neugschwandtner.

Dass Kowar mit allen Stimmen im Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt worden ist, sieht er als großen Vertrauensbeweis: „Nach zehn Jahren kennen dich die Bürger und schätzen gut ein, wie du arbeitest. Ich werde mich wieder bemühen, diesem Vertrauen gerecht zu werden“, meint Kowar.

Bereits am 6. März gibt es die erste Arbeitssitzung: „Wir müssen nach einer Grenzvermessung in Altweitra einen Teilungsplan beschließen“, so Kowar. Es gibt noch weitere Projekte. Die Vorarbeiten, die für die Planung des Hochwasserprojektes notwendig sind, müssen abgeschlossen werden. Die Trinkwasserproblematik in Ulrichs gehört gelöst, die Fassade des Gemeindehauses in Altweitra saniert, ebenso die Kapelle von Oberlembach (außen) und das Bethaus in Pyhrabruck (innen).