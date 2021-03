Josef Leitner trat 1967 der Feuerwehr in seinem Heimatort bei, von 1973 bis 2001 fungierte er als Kommandant. In dieser Zeit wurde das Feuerwehrhaus errichtet und ein Einsatzfahrzeug angekauft.

Darüberhinaus war er leidenschaftlicher Musiker bei der Trachtenkapelle Heinrichs, die er über Jahrzehnte als Obmann auch geleitet hat. Er setzte sich als Ortsvorsteher für Oberlembach und als Gemeinderat für die Gemeinde engagiert ein. Über 40 Jahre übernahm er die Funktion des Vorbeters in der Kapelle Oberlembach.

„Mit Josef Leitner verlieren wir einen sehr engagierten, freundlichen und hilfsbereiten Mitbürger, der sich in seinen Funktionen mit großem Eifer eingebracht hat. Er war überall beliebt“, betont Bürgermeister Otmar Kowar.

Josef Leitner wird am 27. März beerdigt. Das Requiem beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Heinrichs. Bereits am 26. März (ganztägig) besteht in dieser Kirche die Möglichkeit, persönlich von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen.