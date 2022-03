Meisterprüfung: „Triple A“ für 24-jährige Meisterfloristin

Thomas Kaltenböck ist total aus dem Häuschen: Seine Mitarbeiterin Nina Zeilinger aus Unserfrau hat bei der Meisterprüfung der Akademie für Naturgestaltung in Stift Zwettl mit Auszeichnung abgeschlossen – und das gleich in allen drei Disziplinen „Schriftlich“, „Praktisch“ und „Mündlich“.

Die 24-jährige Meisterfloristin absolvierte eine Gärtnerinnen-Lehre und bald darauf als Doppelberuf Floristik. Schon 2018 hatte sie in diesem Beruf ihren ersten großen Erfolg: Sie machte beim NÖ Lehrlingswettbewerb den ersten Platz. Auch ihre Gesellenprüfung schloss sie mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Die dreifache Auszeichnung bei der Meisterprüfung teilt sie sich mit dem Deutschen Maximilian Martin. „Es ist unglaublich! Dieses Ergebnis hatten wir bei der Prüfung seit 2013 nicht mehr“, freut sich Kaltenböck, der diesmal nicht als Prüfer dabei sein durfte, da ja seine Mitarbeiterin dabei war.

Schneidermeister Anibas nähte den Brautmuff

Stift Zwettl ist seit 2006 Schauplatz der Prüfung und Rahmen für die anschließende, zweitägige Ausstellung der Meisterwerke. Historische Gemäuer, unberührte Natur und größtmöglicher Freiraum waren die Prämissen für die Meisterprüfung. Diese zog sich für 16 Floristik-Meister-Anwärter aus Österreich, Deutschland, Italien und Schweiz über eine ganze Woche. Am Sonntag fand die schriftliche Prüfung statt, Montag und Dienstag wurden Vorbereitungen für die Prüfung am Mittwoch mit vier Werkstücken getroffen. Am Donnerstag fand die schriftliche Prüfung statt, dann wurden die Werke zum Thema „Brautschmuck“ und dem Wahlthema zu „Impressionen im Frühling“ präsentiert.

Müde und erschöpft sei sie nach dieser Woche, aber auch erleichtert, sagt Zeilinger, die auch weiterhin bei Kaltenböck arbeiten will: „Mit einem derartigen Abschneiden hatte ich einfach nicht gerechnet.“

Beeindruckt war die Jury von ihrem Brautmuff. Genäht wurde er von Schneidermeister Andreas Anibas aus Amaliendorf (Landesinnungsmeister Mode & Bekleidungstechnik), bestückt von Zeilinger mit unzähligen filigranen zarten Blüten. Ein meisterliches Werk für eine feine Hochzeit bei kalten Temperaturen! Als Wahlthema entschied sich Nina Zeilinger für „Am Waldrand“ - den Scheideweg vom Innen zum Außen, Licht und Dunkel, Tod und Leben, polarisierenden Welten. Kunstvoll widmete sie sich diesem Thema. Schade, dass ihre Werke ebenfalls der Vergänglichkeit preisgegeben sind.

