Das Begräbnis des langjährigen Inhabers des Betonwerkes Franz Seidl & Sohn und Jagdpächters in Altweitra findet am 3. Juli in Weitra statt. Die Trauermesse beginnt um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Weitra.

Mehr über das Wirken des engagierten Unternehmers in der NÖN am Mittwoch.