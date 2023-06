Spengler-Lehrling Christoph Müllner feiert Erfolge in Tschechien

Als Spengler-Lehrling äußerst erfolgreich unterwegs ist Christoph Müllner aus Unserfrau-Altweitra. Er ist Schüler der vierten Klasse Spengler-Dachdecker an der Landesberufsschule Mistelbach. Diese war kürzlich Schauplatz des Landeslehrlingswettbewerbs der NÖ Spenglerlehrlinge. Zehn Kandidaten stellten sich dem Wettkampf, dabei mussten sie in sechs Stunden ein Sockelknie in Kupfer fertigen.

Bester Spengler-Lehrling war Andreas Lorenz Wasinger aus Waidhofen/Ybbs (Lehrbetrieb: Ewald Leichtfried GmbH & CO KG). Silber ging an Mario Gatterbauer aus Ruprechtshofen (Lehrbetrieb: Oberleitner Franz Horst). Den dritten Platz belegte Christoph Müllner aus Unserfrau-Altweitra (Lehrbetrieb: Zankl GmbH). Erfolgreich war das Duo Christoph Müllner und Mario Gatterbauer auch bei Bewerben in Tschechien: Im Zuge der Partnerschaft der LBS Mistelbach mit der Berufsschule in Stochov nahmen die beiden am Lehrlingswettbewerb für Böhmen teil – und holten unter sechs antretenden Teams den ersten Preis für die handwerkliche Ausführung der Arbeiten. Jedes Team musste ein Holzmodell mit beschichtetem Aluminiumblech decken und ein Dachfenster einbauen.

Müllner und Gatterbauer sicherten sich auch bei Lehrlingswettbewerben in Brünn den Sieg. Jedes der sieben Teams musste ein Holzmodell mit verzinktem Stahlblech decken und die Dachentwässerung installieren. Die Verwendung von Maschinen war für die Blechbearbeitung nicht erlaubt. Als Preis erhielt das Siegertrio Blechscheren-Trophäen in Gold, Silber und Bronze samt Urkunden sowie einen Geldpreis der Landesinnung.