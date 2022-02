Stier war auf Abwegen

Er ist knapp neun Monate alt, bringt um die 150 Kilo auf die Waage und sorgte seit einer Woche für einige Aufregung. Der Stier des Landwirten Robert Kolm aus Heinrichs büchste am 7. Februar aus, genau eine Woche später wurde er eingefangen und wieder in seinen Stall gebracht.

Der junge Stier, ein sogenannter „Einsteller“, hätte vor einer Woche in einen Mastbetrieb übersiedeln sollen, aber er nutze die Gelegenheit für seine Flucht. „Beim Aufladen ist er ausgekommen. Wir haben sofort nach ihm gesucht, aber leider erfolglos“, berichtet der Stierbesitzer Kolm. An der täglichen Suche beteiligten sich Familie und Freunde, gesichtet wurde der Stier in den vergangenen Tagen in Unserfrau, Unterlembach und Oberlembach. „Einfangen konnten wir ihn aber leider nicht“, sagt Kolm.

Doch am 14. Februar war der Stier „willig“. Er wurde in einem Wald in Oberlembach entdeckt und machte keine weiteren Fluchtversuche. „Wir haben ihn von Oberlembach nach Heinrichs getrieben und als er den Stall gesehen hat, lief er sofort hinein“, freut sich Robert Kolm. Seinen einwöchigen Ausflug hat der Stier, der keinen Namen hat, verletzungsfrei überstanden. „Er dürfte auch ausreichend Nahrung gefunden haben. Er ist nur sehr müde und muss sich jetzt einmal ausruhen“, sagt Kolm. Nach dieser Regenerationsphase geht es für den Stier dann endgültig zum Mastbetrieb – hoffentlich diesmal ohne unverhofften Zwischenfall.

Robert Kolm betreut rund 30 Mutterkühe und einen Stier, mit dem gezüchtet wird.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden