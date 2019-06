Beim Feuerwehrhaus in Unserfrau kämpften am Nachmittag des 15. Juni zahlreiche Wettkampfgruppen um Pokale. Die Siegerehrung musste wegen des abendlichen Gewitters in den Feststadel verlegt werden. Das tat der tollen Stimmung aber keinen Abbruch.

Die siegreichen Gruppen erhielten ihre Pokale, und dann ging das 50. Berg- und Sommernachtsfest mit der Musikgruppe "Jetzt" los.

Dieses Fest geht am 16. Juni mit einem Frühschoppen und einem gemütlichen Nachmittag am Gallüßlberg in Unserfrau weiter.

Mehr über dieses Fest der jubilierenden Feuerwehr Unserfrau und über das Ergebnis der Feuerwehrleistungsbewerbe gibt es in der NÖN am Mittwoch.