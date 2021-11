Traumjob gefunden: Auf Reisen mit dem Nationalteam

Seinen „Traumjob“ hat der ehemalige Unserfrauer Gastwirt Lukas Schrenk gefunden: Er ist ÖFB- Travel-Manager und organisiert mit einem fünfköpfigen Team alle Reisen der Österreichischen Fußballteams zu Matches und Trainingslagern.

Der bald 36-Jährige kam durch Zufall zum Verkehrsbüro Ruefa, die die Fußball-Nationalmannschaften betreuen. „Die interessante Stellenausschreibung als Travel-Manager für den ÖFB bei den Ruefa Verkehrsbüros wurde über das Arbeitsmarktservice ausgeschrieben. Mich persönlich hat die sehr vielseitige Aufgabe sofort angesprochen und deshalb habe ich mich auch gleich beworben. Seit Dezember 2019 arbeite ich nun als ÖFB-Travel-Manager“, sagt Lukas Schrenk, der bis 2018 das Gasthaus in Unserfrau gepachtet hatte. Sein Aufgabengebiet ist umfangreich. „Wir organisieren die Flüge der Nationalspieler zu den Matches oder Trainingslagern, buchen die Hotels, sorgen für die notwendigen Transfers und schauen dann vor Ort, dass alles passt und sich die Kicker wohlfühlen. Die Organisation muss immer gleich professionell ablaufen, sowohl für das A-Team, die U21 oder auch das Damen-Nationalteam“, meint Schrenk, der mit seinem Team diese „Rundum-Betreuung“ übernommen hat.

In den vergangenen zwei Jahren konnte er auch einen tiefen Einblick in das private Leben der Kicker bekommen. „Wir arbeiten ja sehr eng mit der Mannschaft und Betreuern zusammen, sind ja Teil des Teams. Wir kommen ins Hotel, in die Kabinen und natürlich auch zum Match. Da geht es sehr familiär zu und wenn jemand etwas braucht, ruft er einfach an“, erzählt Schrenk, der die Teamspieler als „sehr nette Burschen“ beschreibt. „Am Platz sind sie natürlich Fußballer und tun ihren Job.“

Fünf Mal im Jahr mit Team unterwegs

Lukas Schrenk ist mit den Kickern durchschnittlich fünf Mal im Jahr unterwegs, wobei eine Reise rund zehn Tage dauert: „Wir waren in den beiden letzten Jahren in acht Ländern. In Zeiten der Pandemie war die Organisation dieser Reisen noch arbeits- und zeitintensiver.“ Aber nicht nur die Kicker werden von Lukas Schrenk und seinen Kollegen betreut, auch die Bundesliga-Schiedsrichter erfahren diesen Service.

Obwohl das Reisen jetzt zum täglichen Brot des gebürtigen Altweitraers gehört, fliegt er auch privat gerne in den Urlaub. „Aber das geht nur mehr im Hochsommer oder im Winter, da gibt es keine Matches.“

Die regelmäßigen Besuche bei seinen Eltern in Altweitra gehören für Lukas Schrenk dennoch einfach dazu, ebenso die Teilnahme an den Matches der Red-Devils. Dem Baseball-Verein gehört Schrenk fast seit der Gründung an. „Ich habe erst heuer eine Liga-Auszeichnung erhalten, das hat mich besonders gefreut.“

Jetzt wird es bei dem Altweitraer beruflich aber wieder etwas stressiger, stehen doch für die National-Elf wieder FIFA European-Qualifikationsspiele an. Mittendrin ist Lukas Schrenk, der für sein ÖFB-Travel-Team Unterstützung braucht und dafür auch ein Video online gestellt hat (zu finden im Netz unter fb.watch/8XuYC6_mhX).