Umstrittener Pfarrbrief: Statement sorgt für Wirbel um Gedenkfeiern

Pater Joachim Musial, der die Pfarren in Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg leitet, sorgt mit einem Vorwort im Pfarrbrief für Aufregung. Die traditionellen Gedenkfeiern bei den Kriegerdenkmälern seien übertrieben, unangemessen und unangebracht. Er werde an diesen „Shows“ daher nicht mehr teilnehmen, meint er. Mittlerweile beschäftigen sich die Diözese St. Pölten und der Landesverband des Kameradschaftsbundes mit der Causa.

Musial, der in Polen studierte und auch dort zum Priester geweiht worden ist, schreibt über die schrecklichen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges in seinem Heimatland und geht dabei auf die traditionellen Ehrungen zu Allerheiligen bei den Kriegerdenkmälern in „seinen“ Pfarren ein.

Statt „Show“ nur Gebet

„Zur Verleugnung und Vertuschung der Wahrheit und zur Ablehnung der Verantwortung gehört, meiner Meinung nach, auch die übertriebene Ehrung der österreichischen Soldaten, die als Angreifer und Besatzer eingesetzt wurden und im Krieg gefallen sind. Diese Soldaten wurden durch die ÖKB-Delegation mit einer Art Ehrensalve geehrt“, schreibt er etwa.

Und weiter: „Es ist nicht nur unfair mir, einem polnischen Patrioten, gegenüber, sondern vor allem beleidigend für die Millionen von Opfern und den wahren Helden. Ich werde an dieser Show nicht mehr teilnehmen, bin aber bereit, für die Gefallenen der beiden Weltkriege ein Gebet zu sprechen, ihre Gräber und Gedenktafeln mit Weihwasser zu besprengen, jedoch ohne Beteiligung irgendeiner Delegation.“

Das sorgt bei Kameradschaftsbund und Feuerwehren für Unmut. „Die Meinung ist nicht nachvollziehbar. Ich habe sofort den Landesverband darüber in Kenntnis gesetzt“, sagt ÖKB-Bezirksobmann Hermann Kitzler, der darauf verweist, dass die Gedenkfeiern stattfinden werden – mit oder ohne Pater Musial. „Wir gedenken den gefallenen Feuerwehrkameraden und das ist wichtig“, betont auch Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl.

ÖKB-Landesobmann will deeskalieren

ÖKB-Landespräsident Josef Pfleger: „Gespräche im Gange“. Foto: NÖ-ÖKB

Mittlerweile ist der ÖKB-Landesobmann Josef Pfleger mit dem Fall betraut: „Es sind Gespräche im Gange. Mit Hilfe von anderen polnischen Priestern wollen wir es in Ruhe und Frieden klären und Eskalationen vermeiden. Ob uns das gelingt, werden wir sehen“, sagt Pfleger, der diese Gedenkfeiern für Gefallene und Verstorbene der Weltkriege als „Pflicht mit sehr langer Tradition“ sieht.

„Gerade in einer Zeit, in der Menschen in Europa erneut die Schrecken des Krieges miterleben müssen, ist das Gedenken an die Gräuel des 20. Jahrhunderts eine Mahnung, gemeinsam für den Frieden einzutreten“, betont Katharina Brandner, Sprecherin der Diözese St. Pölten. Die Stellungnahme Musials sei „aus persönlicher Betroffenheit und auf dem Hintergrund familiärer Erfahrungen“ erfolgt – mit der Absicht, aufzuzeigen, dass derartige Gedenkfeiern, auch im kirchlichen Kontext, immer eine Mahnung sein müsse: „Niemals wieder!“

Pater Musial selbst war für die NÖN nicht zu erreichen.

