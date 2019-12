Das Projekt „Hochwasserschutz“ in Unserfrau beschäftigt mittlerweile seit Jahren die Gemeindemandatare. Jetzt wurde es wieder um ein Jahr verschoben und führte dadurch zum Nachtragsvoranschlag, der bei der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember beschlossen worden ist.

Für die Planung des Hochwasserschutzes entlang der Lainsitz in Unserfrau und Altweitra waren 71.980 Euro im Voranschlag des heurigen Jahres geplant. 35.000 Euro verbleiben im heurigen Voranschlag, der Rest wird 2020 berücksichtigt. Auch die Sanierung der Kapelle in Oberlembach (15.000 Euro) und die Sanierung des Weges im Friedhof von Unserfrau (20.000 Euro) kommen im neuen Jahr an die Reihe.

Diese Summen sind im Voranschlag 2020 ausgewiesen, ebenso die Güterwegesanierung mit 20.000 Euro, die Sanierung des Gemeindehauses in Altweitra mit thermischer Sanierung und neuen Fenstern mit 40.000 Euro. Laut VP-Bürgermeister Otmar Kowar soll am Unserfrauer Friedhof ein zweiter Urnenhain geschaffen werden, dafür sind 15.000 Euro vorgesehen. „Beim bestehenden Urnenhain mit 24 Nischen sind nur mehr vier frei“, betont Kowar.

Trinkwasser: Ulrichser müssen entscheiden

Der Gemeinderat fällte ebenfalls einen Grundsatzbeschluss, der die Trinkwasserversorgung von Ulrichs betrifft. Da laufend über die Firma Marschalek Wasserlieferungen nach Ulrichs erfolgen müssen, sollen sich die Ulrichser bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates überlegen, wie hinkünftig die Trinkwasserversorgung der 34 Häuser aussehen soll: Will man eine Genossenschaft gründen oder weiterhin eine Gemeindeversorgung. Angedacht ist die Errichtung einer Wasserleitung von Altweitra nach Ulrichs, wodurch die Ulrichser EVN-Wasser beziehen könnten.

Die festgelegte Nutzungsdauer für die Feuerwehr-Fahrzeuge wurde von zehn auf 25 Jahre angehoben, für die Wasserzähler von zwölf auf fünf Jahre reduziert.

Das Geländer bei der neuen Steinmauer bei der Kapelle in Schagges wird die Firma „Hoofprotection“ um knapp 5.000 Euro errichten.

Nachdem Joachim Mülleder aus dem Gemeindevorstand ausgeschieden ist (die NÖN berichtete) und nur mehr Gemeinderat bleibt, wurde Günter Thalhofer neuer geschäftsführender Gemeinderat. Im Prüfungsausschuss wird Thalhofer von Herwig Krenn ersetzt.