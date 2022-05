Auf den Spuren der Vergangenheit: Zu Fuß auf Zeitreise

Werbung

Auf die Spuren der Zählkommissäre, die vor 250 Jahren auf Anordnung von Kaiserin Maria Theresia die damals bestehenden Häuser nummeriert haben, begaben sich zahlreiche Interessierte mit Thomas Samhaber und Bürgermeister Otmar Kowar durch Unserfrau. „Das ist eine Weltpremiere“, meinte Organisator Samhaber dazu.

Die Gemeinden Unserfrau-Altweitra und Nové Hrady arbeiten derzeit ihre Geschichte auf. Bei diesem EU-geförderten Interreg-Projekt gehe es in Unserfrau-Altweitra vor allem darum, „die Geschichte der Bewohner für die Nachwelt zu erhalten“, erklärte Bürgermeister Kowar. Im Rahmen der Vorbereitungen für die 50-Jahr-Feier der Großgemeinde mit einer umfangreichen Ausstellung habe man gesehen, dass man damit schon viel früher hätte beginnen sollen: „Viele Zeitzeugen leben nicht mehr oder erinnern sich nicht mehr so gut. Es wurde einfach zu wenig nachgefragt. Damit wir doch noch vieles von früher erfahren, haben wir die Veranstaltungsreihe ‚Große und kleine Geschichten, eine gemeinsame Spurensuche‘ ins Leben gerufen.“

Die erste Veranstaltung der Reihe war das „Wandern nach Zahlen“ durch Unserfrau. „Wir begeben uns auf eine Zeitreise, ganz ohne Zeitmaschine oder Beamer. Die Nummernschilder sind unsere Wegweiser“, erklärte Thomas Samhaber, der den Erlass von Kaiserin Maria Theresia für die 1770 angeordnete Häusernummerierung verlas.

Nummerierung diente der Kontrolle

Die Häusernummerierung diente vorrangig dazu, direkten Zugriff auf die Untertanen zu bekommen, das Steueraufkommen zu kontrollieren und die Männer als Soldaten zu rekrutieren. „Freiwillige Meldungen waren damals nicht so effizient“, meinte Samhaber. Kaiser Josef II führte die Verwaltungsreformen weiter, wollte „eine perfekte Verwaltung“.

Die Teilnehmer wanderten vom Pfarrhof mit Hausnummer 1 – in der Kirche wohnt niemand, daher gibt es keine Hausnummer – über den Dorfplatz, das heutige Sägewerk Mülleder (Nummer 19) bis zur Nummer 26 Richtung Brühl. „1770 hat es nur diese bewohnten Häuser gegeben. Die Gebäude, die im Laufe der Zeit dazu kamen, erhielten weiterführende Hausnummern“, erläuterte Samhaber. Mittlerweile ist man bei 104 angekommen.

Geburtstagsständchen für Axel Schmidt

Bei Nummer 5, wo sich bis 1994 die legendäre Greißlerei von Josef Kahl befand, gab es einen Zwischenstopp. Dessen neuer Besitzer, Biologe Axel Schmidt, feierte mit Familie und Freunden den 50. Geburtstag, es gab ein Ständchen und ein kleines Präsent von Bürgermeister Kowar. Thomas und Brigitte Samhaber überreichten eine alte Ansicht des Hauses. Im Haus der Familie Angel mit der Nummer 23 konnte man einen Blick auf die ehemalige Mühle werfen. Einige Details zu den „erwanderten“ Häusern erzählten eingesessene Unserfrauer, leider waren keine Informationen über ehemalige Besitzer zu erfahren.

„Man kann jetzt bequem von zu Hause aus die Familienchronik erforschen. Die Geburten-, Heirats- und Sterbebücher der Pfarren, die von Pfarrern ab 1770 geführt werden mussten, sind online abrufbar“, so Samhaber. Er verwies auch auf den Franziszeischen Kataster, in dem erstmals 1823 alle Grundstücke in NÖ erfasst wurden. Im Gemeindeamt mit der Hausnummer 21 fand die Wanderung ihren Abschluss.

Das weitere Programm

Die nächsten Veranstaltungen des Projekts sind die „Erzählabende im Wirtshaus“. Am 18. Mai geht es im Gasthaus Stangel in Heinrichs ums Ein- und Verkaufen, am 30. Juni im Gasthaus Pollak in Altweitra um Wirtshausg‘schichten und am 30. Juni im Gasthaus Klein in Unserfrau ums Z‘sammkommen und Heiraten.

Eine Kirchenführung folgt am 26. Mai mit Historiker Wolfgang Katzenschlager. Mit einem Vortrag von Herbert Knittler über Geschichte und Siedlungsentwicklung von Unserfrau am 22. September endet die Spurensuche.

