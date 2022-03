Probleme nach Covid-Infektion: Spende an Christian Müllauer übergeben

Unverändert ist der gesundheitliche Zustand von Christian Müllauer (47) aus Brühl, bei dem am 13. März 2021 eine Corona-Infektion diagnostiziert wurde und einen monatelangen Krankenhausaufenthalt nach sich zog – im Tiefschlaf, an einer „ECMO“-Maschine angeschlossen.

Die Corona-Infektion hat massive gesundheitliche Schäden bei dem ehemaligen Leyrer+Graf-Mitarbeiter hinterlassen, er benötigt wie berichtet Dauersauerstoff und kann vermutlich nie mehr arbeiten. Auch eine Lungentransplantation ist noch nicht vom Tisch. „Leider bekomme ich dazu seit Wochen keine Informationen aus dem Krankenhaus, das zerrt an den Nerven“, sagt Müllauer, der in Kürze seine zweite Reha in Weyer im Ennstal antreten wird. „Das wurde mir von den Ärzten geraten. Ob sich mein Gesundheitszustand verbessert, werde ich sehen.“ Die finanziellen Probleme, die sich durch die Erkrankung ergeben haben, wurden durch die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung etwas verringert.

„Ich brauche eine neue Pelletsheizung, da ich nicht mehr für das Holz für meine Stückgutheizung sorgen kann“, erklärt er. Am von der Stadtgemeinde Weitra eingerichteten Spendenkonto (IBAN: AT82 2027 2000 0095 3042) ist eine ansehnliche Summe eingegangen. Die geplante Heizung könnte somit bald umgesetzt werden. Es müssen aber noch weitere Investitionen im Haus getätigt werden.

Jetzt stellte sich auch der Tennisverein Unserfrau mit einer Spende über 300 Euro bei Christian Müllauer ein. „Dabei handelt es sich um einen Teil unserer Einnahmen der Tennisturniere im Vorjahr“, erklärt Obmann Michael Hackl: „Das Schicksal von Christian Müllauer, der im Nachbarort wohnt, hat uns sehr bewegt und wir wollen ihn auch unterstützen.“

Feuerwehr & Rotary Club: Knutfest am 19. März

Das werden auch die Feuerwehr Unserfrau und der Rotaryclub Weitra tun, die im Jänner die erste Christbaumentsorgung durchgeführt haben und ein Knutfest veranstalten wollten. Coronabedingt ging das aber nicht. „Wir haben die gesammelten Christbäume aufgehoben und werden das Fest am 19. März nachholen. Die dabei gesammelten Spenden und jene, die bei der Christbaumentsorgung eingegangen sind, erhält Christian Müllauer“, geben der Kommandant der Feuerwehr Unserfrau, Dominik Pesendorfer, und Rotary-Präsident Johann Pollak bekannt.

