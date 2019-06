Die Freude beim Baseballverein „Red Devils“ ist groß. 19 Jahre nach der Vereinsgründung gibt es nun fließendes Wasser und Kanal am Baseballplatz. Aber: Die neuen Container gefallen nicht allen.

„Durch die Unterstützung der Gemeinde haben wir jetzt endlich Wasser, Kanal und zwei Container finanziert, die wir unbedingt gebraucht haben“, so Präsident Rainer Fuchs.

„Für eine straßenseitige Gestaltung können wir gerne in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Lösung suchen, die allen gefällt."Rainer Fuchs

In einem Container sind Toiletten und Duschen untergebracht, der zweite wird als Lager verwendet. Dazwischen wurde der Kantinenwagen aufgestellt, der, so wie die neuen Container, in einem strahlenden Blau leuchtet. Und genau dieser Anblick neben der Straße zwischen Altweitra und Unserfrau ist für einige Dorfbewohner nicht gerade schön. Für Fuchs ist diese Kritik neu: „Für eine straßenseitige Gestaltung können wir gerne in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Lösung suchen, die allen gefällt.“

Auch Bürgermeister Otmar Kowar ist daran interessiert: „Das war schon von Anfang an ein Thema.“ Ein anderer Standort, für den eigens ein Erdhügel angeschüttet worden ist, war wegen Überflutungsgefahr und wegen den Anschlüssen nicht möglich.

Neu installiert wurde außerdem eine Zuschauerüberdachung sowie überdachte Spielerbänke. Die Investitionen für die Red Devils beziffert Kowar mit rund 60.000 Euro. Dazu steuerte der Verein Sponsorgelder bei. „Der Großteil dieser Kosten wurde mit Förderungen von Land und Bund abgedeckt“, so Kowar.