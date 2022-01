Julia Gattringer (32): Waldviertlerin neue Chefin im Donau Zentrum

An vorderster Front des mit einer Fläche von 130.000 Quadratmetern, 250 Shops und etwa 3.000 Mitarbeitern größten Einkaufszentrums Wiens steht erstmals eine Frau, und das ist eine Waldviertlerin: Julia Gattringer aus Unserfrau ist die neue Center-Managerin im Westfield Donau-Zentrum.

„Natürlich freuen mich die neue Aufgabe und das Vertrauen, das mir vom Unibail-Rodamco-Westfield-Unternehmen entgegengebracht worden ist“, sagt die 32-Jährige über ihren Karriereschritt von der „Deputy Center Managerin“ in der Shopping City Süd zur Donau-Zentrum-Managerin: „Gemeinsam mit meinem siebenköpfigen Team möchte ich die Servicequalität im Center weiter erhöhen und unsere Shoppartner und Besucher mit spannenden Kooperationen, nachhaltigen Konzepten und neuen Ideen begeistern.“

Ihre Hauptaufgaben liegen vor allem in der Kommunikation mit den Mietern und zuständigen Behörden, der Gewährleistung des geregelten Ablaufes im Zentrum sowie der Erarbeitung von Kooperationen mit Institutionen wie Rotkreuz oder Volkshochschule. „Dazu kommt, dass es in diesem innerstädtischen Einkaufszentrum natürlich auch zu alltäglichen Problemen kommt, die es in diesem Bereich eben gibt“, zeigt die neue Managerin auf.

Nach Hauptschule Weitra: Matura, Studium und Start in Immobilienwirtschaft

Julia Gattringer absolvierte die Hauptschule Weitra, maturierte danach an der HBLA Lentia in Linz im Bereich Modedesign und war ein Jahr in Boston als Au-pair tätig. Ihre Karriere in der Immobilienwirtschaft startete sie schließlich als Geschäftsführerin einer der größten privaten Hausverwaltungen Österreichs. Ihre akademische Ausbildung schloss sie 2017 mit einem Master in Immobilienwirtschaft an der FH Wien der WKW ab.

Im Sommer 2019 trat sie ins Unternehmen Unibail-Rodamco-Westfield ein. Dort wurde sie nach Tätigkeiten an den Standorten Prag, Warschau und Paris Ende 2020 zur stellvertretenden Managerin im Donau-Zentrum, zuletzt war sie stellvertretende Center-Managerin in der Westfield Shopping City Süd. Mit dem Waldviertel bleibt die Unserfrauerin eng verbunden. „Die Besuche werden natürlich weniger, aber hier leben meine Familie und meine Freunde“, betont Gattringer. Sie folgt als Center-Managerin auf Zsolt Juhasz, der nun die Führung der Shopping City Süd übernimmt. Unverändert bleibt die Gesamtleitung beider Center von Mehrheitseigentümer & Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield bei Anton Cech, er ist als „Head of Center Management“ für die strategische Weiterentwicklung zuständig.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren