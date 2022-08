Jubiläumswallfahrt mit Diözesanbischof Alois Schwarz

Werbung

Hoher geistlicher Besuch beehrte am Samstag Unserfrau: Diözesanbischof Alois Schwarz zelebrierte die Messe anlässlich des 25. Jubiläums der Monatswallfahrten zu „Unserer lieben Frau am Sande“ in der Kirche Unserfrau.

Pater Joachim K. Musial dankte Bischof Schwarz, dass er die Einladung angenommen hatte. Seit 1997 finden von Februar bis Oktober an jedem 20. des Monats Wallfahrten statt – in Anlehnung an die erste Marienerscheinung im Februar in Lourdes und die letzte Marienerscheinung im Oktober in Fatima. Pfarrer Musial gedachte auch Pfarrer Tadeusz Mironczuk, dem Initiator der Wallfahrten, und Prälat Johannes Oppolzer, der altersbedingt nicht mehr teilnehmen kann.

Er wünsche sich, dass die Institution der Wallfahrt noch wächst und sich entwickelt, sagte Musial. Am 20. August kamen Wallfahrer aus Altweitra, Heinrichs und Eichberg zur Messe. Bürgermeister Otmar Kowar betonte, dass der Besuch des Bischofs zugleich eine Freude und Ehre sei und gratulierte der Pfarre Unserfrau zu ihrer Tradition.

Durch das Gebiet die Welt ein Stück weit verändern

Diözesanbischof Alois Schwarz sagte in seiner Predigt: „Manches bekommt bei einem Besuch in der Kirche eine andere Gewichtung. Während wir hier reden, verändert sich die Welt draußen. Wir verändern durch unser Gebet unsere Welt.“

Am Ende der Messe spendete Schwarz den Wettersegen, bezugnehmend auf die Unwetter in den vergangenen Tagen. Musikalisch wurde die Messe von den Kirchenchören aus Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg, dem Seniorenchor der Gemeinde Unserfrau-Altweitra und der Familie Kraus gestaltet. Der Pfarrgemeinderat lud im Anschluss zur Agape.

