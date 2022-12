Pater Musial: Entschuldigung für die „Show“ zu Allerheiligen

Nach der Aufregung um das Vorwort im dritten Pfarrbrief des heurigen Jahres von Pater Joachim Musial, der die Pfarren in Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg leitet, gibt es jetzt im Dezember-Pfarrbrief eine Entschuldigung des Seelsorgers.

Unserfrau-Altweitra Umstrittener Pfarrbrief: Statement sorgt für Wirbel um Gedenkfeiern

Musial hatte die traditionellen Gedenkfeiern bei den Kriegerdenkmälern zu Allerheiligen als übertrieben, unangemessen und unangebracht befunden und diese als „Shows“ bezeichnet. Darauf reagierte der Kameradschaftsbund mit Kritik und ÖKB-Landesobmann Josef Pfleger versuchte, diese Aufregungen um dieses Vorwort „in Ruhe und Frieden zu klären“.

Das scheint jetzt passiert zu sein. Pater Joachim Musial entschuldigt sich im vor Kurzem erschienenen neuen Pfarrbrief für den von ihm verwendeten Begriff „Show“. „Ich denke, dass dieses Wort im Kontext der Versammlung, wo alle an die Opfer der Kriege, des Terrors, der Unfälle und Katastrophen erinnern, nicht gebraucht werden sollte. Bei allen, die sich durch meine Worte angegriffen fühlten, entschuldige ich mich“, heißt es in den Ausführungen Musials an die Pfarrgemeinden.

Aber auch: „Mein Artikel über die schrecklichsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts wurde in den Pfarren positiv aufgenommen, viele haben sich bei mir für das Thema bedankt.“

