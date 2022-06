Projekt Spurensuche: Wallfahrtskirche stand im Fokus

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Beim Projekt „Eine gemeinsame Spurensuche – große und kleine Geschichten“ stand am 26. Mai eine Führung in der Wallfahrtskirche Unserfrau am Programm. Der Weitraer Historiker Wolfgang Katzenschlager konnte den knapp 100 Besuchern auch „Neues“ aus der Geschichte präsentieren.

„Diese Kirche ist herrlich“, habe schon Pfarrer Paul Schober (verstorben 2014) gesagt, der von 1962 bis 1992 die Pfarre betreute. „Diese Kirche ist wirklich etwas Besonderes“, stimmte Wolfgang Katzenschlager zu, der sich wie Bürgermeister Otmar Kowar und Projekt-Verantwortlicher Thomas Samhaber über die „volle Kirche“ freute.

Katzenschlager zur Entstehungslegende mit der angeschwemmten Madonna: „Eine derartige Legende gibt es in fast jeder Wallfahrtskirche.“ Das Bauwerk dürfte um 1200 entstanden sein. Es sei eine „gewachsene Kirche“: Ursprünglich im romanischen Stil errichtet, in jeder Epoche umgebaut oder erweitert. Das Langhaus erhielt Säulen und Gewölbe, die im Mittelalter sehr bunt gefärbelt waren. „Erst durch die von Pfarrer Schober durchgeführte Innenrenovierung wurden diese Farben wieder freigelegt“, erfuhren die Besucher.

Nach der Reformation kamen extrem viele Pilger nach Unserfrau, vermutlich auch wegen einer Heilquelle. Im Barockstil entstanden daher ein Schiff anstelle des Ostturms und Emporen, um die Menschen aufnehmen zu können.

Rare Statuen und eindrucksvolle Fresken

Der Karner bei der Kirche verfügt über eindrucksvolle Fresken. Foto: Karin Pollak

Besonders seien die geschnitzte gotische Madonna und der „Gegeißelte Heiland im Glaskasten“. Beim Stephanusaltar wird zu Weihnachten die Krippe aufgestellt. „In meiner Kindheit gab es bei der Krippe einen kleinen Buben mit schwarzer Hautfarbe. Wenn man in diesen eine Münze geworfen hat, hat er zum Dank genickt. Das gab es nur in der Unserfrauer Kirche“, erinnerte sich der Historiker.

Bei der Führung im Karner, der aus 1500 stammen soll, waren eindrucksvolle Fresken mit Propheten, Teilen der Leidensgeschichte Jesu, Ranken und Bischöfen zu sehen. „Da hat sich jemand vermutlich in der Zeit der Reformation ziemlich über die Wallfahrer lustig gemacht“, machte Katzenschlager auf einen Spruch bei der Eingangstür aufmerksam.

Bürgermeister Kowar, der auch seinen Amtskollegen Vladimír Hokr aus Nové Hrady begrüßen konnte, dankte für die informative Führung. „Vor 25 Jahren begann der damalige Pfarrer Tadeusz Mironczuk mit monatlichen Wallfahrtsmessen. Wir sind also in einem Jubiläumsjahr“, ergänzte er.

Der nächste Erzählabend am 8. Juni im Gasthaus Klein in Unserfrau thematisiert „Hochzeiten und Heiraten“.

