Trauer bei Feuerwehr und Gemeinde: Johann Strondl verstorben

Bei der Feuerwehr Unserfrau hängt seit 10. Dezember die schwarze Fahne: Ehrenkommandant Johann Strondl verstarb im Alter von 81 Jahren. Auch die Gemeinde verliert mit ihm einen ehemaligen Gemeindemandatar, der seine Funktionen mit viel Engagement ausgeführt hat.

Johann Strondl, der bei den ÖBB gearbeitet hat, war einer der längstdienenden Feuerwehrkommandanten im Bezirk Gmünd. Er trat der Feuerwehr Unserfrau bereits 1960 bei, war von 1968 bis 1993 ihr Kommandant. Für sein Wirken wurde er mehrfach ausgezeichnet. „Leider konnten wir ihm coronabedingt das Ehrenzeichen für sein 60-jähriges Wirken nicht überreichen“, zeigt sich Kommandant Dominik Pesendorfer betroffen. „Er hat viel in der Wehr bewirkt, wird uns auch als Freund fehlen, natürlich auch seine vielen Geschichten aus seinem Leben und das gemeinsame Kartenspielen.“

Und Bezirkskommandant Erich Dangl: „Er war sehr kompetent und sehr verlässlich. Er war ein Floriani mit Leib und Seele.“ Johann Strondl war zwischen 1990 und 2013 auch als Sanitäter und in der Telefonzentrale beim Roten Kreuz Weitra engagiert, wirkte seit der Gemeindezusammenlegung vor 50 Jahren und bis 2000 auch als SPÖ-Gemeinderat. „Wir verlieren mit ihm einen sehr wertvollen Mitbürger und Menschen, der immer engagiert war und mitgeholfen hat, wenn Hilfe notwendig war“, betont Bürgermeister Otmar Kowar (ÖVP).

Die Urne Johann Strondls, der zuletzt gemeinsam mit Gattin Maria im PBZ Weitra gelebt hat, wird am 21. Dezember am Friedhof in Unserfrau beigesetzt. Der Verstorbene hinterlässt seine Gattin und vier Kinder samt Familien.