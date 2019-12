Der Hufschmiedemeister, Schmied und Schlosser Stefan Grum und der gelernte Karosseur Robert Zeilinger sind seit 20 Jahren gemeinsam als Hufschmiede unterwegs. Jetzt kreierten sie mit „Artrhino“ eine Marke für ihre eindrucksvollen Kunstwerke aus Metall. Zu sehen waren viele davon beim ersten „Schmiede-Advent“ im Bauernhof von Robert Zeilinger in Unserfrau.

Stefan Grum, gebürtiger Klagenfurter, kam 1997 ins Waldviertel und machte sich ein Jahr später als Hufschmied selbstständig. Er wohnt in Wielands, gemeinsam mit Robert Zeilinger und weiteren Mitarbeitern ist er im nördlichen Niederösterreich unterwegs, um die Hufe der Pferde zu beschlagen. „Wir haben immer viele Ideen für unsere Kunstwerke im Kopf, die wir dann gemeinsam umsetzen. Da sind schon wirklich tolle Exponate entstanden“, erzählt Grum. „Alte Hufeisen bekommen neues Leben eingehaucht oder wir machen ganz was Neues“, so Zeilinger. Ihr größtes Kunstwerk, das beim Schmiede-Ad ventmarkt zu sehen war, ist eine drei Meter große Moai-Statue. „Die Steinstatuen wurden auf den Osterinseln entdeckt. Wir haben jetzt eine aus Metall“, freut sich Grum. Die Statue soll im Frühjahr am Kreisverkehr in Vitis aufgestellt werden.

Wie das Handwerk vom Aussterben bedroht…

Auch aufwendige Christbaumständer, filigrane Rosen oder ein überdimensionaler Geier schufen die Künstler. Besonders gefragt sind „Glückskugeln“, bei denen alte Hufeisen ein „Up

cycling“ erfahren. „Es sind so viele Exponate, daher haben wir uns entschlossen, die eigene Marke zu kreieren.“ Artrhino ist nicht nur ein Name, sondern auch eine Botschaft: Art steht für Kunst, Rhino für das Rhinozeros – „ein starkes Tier, das leider, so wie das Handwerk, vom Aussterben bedroht ist“.

Alleine an die 300 Exponate präsentierten die Hufschmiede im weihnachtlich geschmückten Hof der Zeilingers. Kinder konnten sich unter Anleitung im Schauschmieden versuchen und schneckenförmige Anhänger schmieden. Abgerundet wurde die Schau mit Bildern von Zeilingers Schwester Monika Haas, Seifen seiner Gattin Anita und Pferdebildern von Grums Lebensgefährtin Gloria Tertsch.