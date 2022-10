Was wurde aus dem Tischtennis-Profi Fegerl?

Tischtennis-Profi Stefan Fegerl aus Unterlembach hat nach den Olympischen Spielen in Tokio 2020 seine aktive Sportler-Karriere beendet (die NÖN berichtete). Dem Sport blieb er treu: Fegerl wurde Funktionär für den Österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) und 2021 zum „Vizepräsidenten Sport“ gewählt – eine politische, ehrenamtliche Funktion. Im heurigen Frühjahr wurde er neuer Sportdirektor des ÖTTV, ist also hauptberuflich für den Verband tätig und organisiert und leitet das Tagesgeschäft. Fegerl nahm als aktiver Spieler an zehn Weltmeisterschaften teil.

Er gewann bei der Europameisterschaft 2015 in Jekaterinburg im Doppel und im Teamwettbewerb. Im selben Jahr gelang ihm in Warschau der Einzug in ein World-Tour-Finale. „Als aktiver Spieler hatte ich rund 17 Jahre lang keine Freizeit und war 220 Tage im Jahr unterwegs“, erzählt Fegerl der NÖN. Nun ist er „nicht mehr ganz so viel unterwegs“ und kann sich so auch mehr Zeit für die Familie – Fegerl hat zwei Söhne – nehmen. „Ins Elternhaus ins Waldviertel komme ich leider viel zu selten, aber freue mich immer sehr darauf.“

