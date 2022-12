Ein Jahr nach Eröffnung: Forderung nach Öffi-Halt bei Healthacross MED

Mehr als ein Jahr ist es her, seit das „Healthacross MED Gmünd“ für etwa 40 Ärzte und Gesundheits-Dienstleister in der Bleyleben nahe der Grenze zu České Velenice eröffnet wurde. Beim NÖN-Termin vor dem 2,5 Mio. Euro schweren grenzüberschreitenden Zentrum zeigt sich eine Gruppe Gmünderinnen dankbar dafür, bloß: Aus der Neustadt einst gut ergehbare Praxen sind heute nicht mehr per pedes erreichbar. Niemand ist gerne auf andere angewiesen, aber es gibt keine Öffi-Anbindung. Unterstützung für ihr Anliegen kommt von der SPÖ Gmünd.

Immerhin 80 Unterschriften habe sie schon vor einem Dreivierteljahr gesammelt und an Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) übergeben, sagt Hermine Winkler vor Ort. Das Gespräch im Rathaus sei dabei positiv und ausführlich gewesen, „die Bürgermeisterin hat versprochen, dass etwas passieren wird. Bloß ist bis jetzt nichts passiert.“

Warum die Nicht-Erreichbarkeit im Öffi ein Problem ist?

Weil das attraktive neue Haus in der Bleyleben abseits des Wohngebietes auch bestehende Ärzte aus dem Kern der Neustadt angezogen hat – neben Kinderarzt Andreas Helfert und Orthopäde Daniel Schubert vor allem auch HNO-Facharzt Gabor Russay und Allgemeinmediziner Ralf Österreicher.

Eine öffentliche Anbindung könne kein Problem sein, sagt SPÖ-Stadtrat Michael Bierbach vor Ort, „Linienbusse fahren ja in der Weitraer Straße vorbei, sie müssten nur die Schleife vors Healthacross machen“. Die seit Jahren existierende Idee eines Stadtbusses, der auch Friedhof, Gesundheitszentrum am Stadtplatz oder die entfernter gelegenen Teile der Stadt etwa in Eibenstein oder Breitensee anfährt, kommt zur Sprache. Genauso das Solartaxi in Heidenreichstein, das um 2,50 Euro bedarfsgerecht Ziele ansteuert. Man zahle gerne für die Beförderung, sagt Winkler , zehn Euro und mehr pro Taxifahrt sind aber dann doch viel Geld.

Rosenmayer: „Anliegen ist nicht vergessen.“

Das Anliegen sei nicht in Vergessenheit geraten, betont Bürgermeisterin Helga Rosenmayer auf NÖN-Nachfrage, „wir bemühen uns darum“. Sie wolle es im Zuge von regelmäßigen Fahrplangesprächen mit dem Verkehrsverbund thematisieren, ein solches habe es seit Übergabe der 80 Unterschriften nicht gegeben.

Rosenmayer: Die Idee eines Stadtbusses gefalle auch ihr, finanziell sei eine Realisierung jedoch kaum zu stemmen.

Vergünstigt im Seniorentaxi

An sich gebe es in Gmünd ein dichtes Netz an Busverbindungen, der Überblick sei via Handy-App einfach zu bekommen, sagt Rosenmayer. Sie verweist zudem auf die 2017 gestartete Aktion „Gmünder Seniorentaxi“: Menschen über 65, Gehbehinderte und Personen ab Pflegestufe I können am Stadtamt und auch im Healthacross MED um je 2,50 Euro bis zu vier 5-Euro-Gutscheine pro Monat erwerben, die bei örtlichen Taxiunternehmen einlösbar sind.

