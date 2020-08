Unwetterbilanz in Kottinghörmanns: 26 Häuser geschädigt .

Schwere Wasserschäden richtete das heftige Unwetter am späten Nachmittag des 2. August in der Schremser Katastralgemeinde Kottinghörmanns an. 128 Kameraden aus elf Feuerwehren arbeiteten daran, das Schlimmste zu verhindern.