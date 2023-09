Debatte um Hüther-Kurve: Radlobby-Initiatorin ortet „Schildakurve“

Es sind nur 250 schmale Meter Geh- und Radweg in einer Stadt mit dichtem Radwegenetz, bloß: Die sorgen seit einer Leser-Reaktion in der NÖN zur abgeschlossenen Sanierung der Schremser Straße, aber nicht des desolaten Begleitweges, für Debatten. Mit Kristin Harrich meldet sich nun die Initiatorin der Radlobby Gmünd zur „Hüther-Kurve“ zu Wort – sie ortet allmählich den Wandel des Bereiches an der Gmünder Stadteinfahrt zur „Schildakurve“.

Den Schildbürgerstreich sieht Harrich darin, dass eine Verbesserung der Situation für Radelnde durch die baulichen Maßnahmen bei der Stadteinfahrt durch das Land NÖ eher sogar erschwert worden sei. Wieso? Im Zuge der Fahrbahn-Sanierung an der Landesstraße (L68) wurde im Juni wie berichtet auch der Brückendurchlass für den Abfluss der Teichkette in den Braunaubach erneuert und adaptiert, auch mit Randbalken und Geländer ausgestattet. „Das einer Verbindung im Rahmen des ‚Radbasisnetzes‘ unwürdige Zickzack der Fuß- und Radwegführung direkt daneben wurde nicht angerührt“, kritisiert sie.

„Absurdität der geteilten Zuständigkeiten.“ Harrich sieht die 250m Geh- und Radweg als beispielhaft für die „Absurdität der geteilten Zuständigkeiten“ bei Straßen- und Radwegebau zwischen Land und Gemeinden. – Etwas, das schon Verkehrsplaner David Wurz-Hermann im vorwöchigen NÖN-Interview zur Verkehrsinfrastruktur im Waldviertel angekreidet hatte. Die Stadt Gmünd optimiere konsequent Radrouten und baue Radwege, das Land sehe keinen Bedarf für breite Radschnellverbindungen direkt in die Zentren.

„Verantwortliche waren ‚nicht zuständig‘.“ Dass der vom damaligen Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) einst angekündigte Rad-Highway für Gmünd-Schrems bis ins Stadtzentrum führen werde, sei nicht zu erwarten gewesen, sagt Kristin Harrich nun. Es gehe um eine „rasche, alltagstaugliche und sichere Verbindung“ zwischen den Städten. Aber: „An der Stadtgrenze auf eine schmale Rumpelpiste mit absurden Schikanen abzufahren, um in Gmünd ans Ziel zu kommen, passt damit definitiv nicht zusammen. Das Ziel, den Alltagsradverkehr zwischen den Städten zu fördern, wird damit konterkariert. Das wussten die Verantwortlichen auch, als die Arbeiten an der L68 geplant wurden – sie waren aber ‚nicht zuständig‘.“

Genau diese Zuständigkeit mahne die Radlobby NÖ seit Jahren ein, betont Harrrich: Wer Straßenerhalter ist, müsse gemäß Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung für die gesamte Anlage verantwortlich sein, somit auch deren Tauglichkeit für Radelnde und zu Fuß Gehende („jedermann“) gewährleisten.

B41-Ausbau ohne Einbeziehung von Nebenanlagen. Harrich ruft auch den vierspurigen Ausbau der B41 zwischen Gmünd und Schrems, der eine Nutzung mit dem Fahrrad lebensgefährlich gemacht habe, in Erinnerung. Den hätte es einst nur mit einer gleichzeitigen Schaffung einer Radinfrastruktur geben dürfen: „Es ist absurd, dass nun die Gemeinden die immensen Kosten dafür tragen sollen, was damals verabsäumt wurde.“

Blick zurück: Radweg mit langer Geschichte und neuer Aufmerksamkeit. Der Geh- und Radweg im Bereich der Hüther-Kurve ist einer der ältesten bestehenden Radwege in der Bezirkshauptstadt. Im Jahr 2009 erhielt er zusätzliche Aufmerksamkeit, weil von Hoheneicher Seite im Bereich Kolonie Backhausen ein Radweg-Lückenschluss geschaffen wurde – von Stephan Pernkopf bei der Eröffnung als „weiterer wichtiger Schritt, um Niederösterreich zum Radland Nummer eins zu machen“, gewürdigt. Gmünd und Hoheneich sind nun ohne Kontakt zur B41 verbunden.

Die Engstelle vor Gmünd blieb aber ein Nadelöhr – zu schmal für einen Ausbau, im geschotterten Zustand anfällig für ablaufendes Regenwasser von der Fahrbahn. Als die Schremser Straße heuer bis in die Stadt saniert wurde, blieb der Geh- und Radweg unangetastet. Seitens der Stadtgemeinde war nach der Kritik eines NÖN-Lesers unter anderem die Herausforderung durch die Platznot neben dem Bach und die unklare Situation bezüglich Radschnellweg genannt worden, man warte auf Details zu Planungen für das „Radbasisnetz Gmünd-Schrems“ im Land NÖ.

Land NÖ: Gemeinden am Zug. Aus dem Büro des politisch nun zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Udo Landbauer (FPÖ) hieß es aber, ein Korridor bestehe bereits, am Zug seien für nächste Planungsschritte die Gemeinden. Die Situation an der „Hüther-Kurve“ sei vor der Sanierung erörtert worden, in Gmünd sei aufgrund des baulichen und finanziellen Aufwands und der Platzverhältnisse entschieden worden, „den Status quo vorerst zu belassen“.

Auf Sicht soll der Weg laut Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) jedenfalls „definitiv sicherer gemacht“ werden. Sie drückt ihrerseits die Freude darüber aus, dass Landbauer Landesförderungen von bis zu 80 Prozent in Aussicht stellte.

