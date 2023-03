Stadtkapelle Gmünd: Michael Neuwirth folgt auf Erwin Höbarth

Die Stadtkapelle Gmünd hat mit Michael Neuwirth einen neuen Kapellmeister. Er folgt Erwin Höbarth, der nach 21 Jahren dem bisherigen Stellvertreter den Taktstock übergab.

Im Rahmen der Generalversammlung der Stadtkapelle am 25. Februar gab es im Beisein von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Präsident Franz Graf und den Beiräten Herwig Eigenschink und Josef Hag die Neuwahlen des Vorstandes. Dabei wurde Michael Neuwirth (51) zum neuen Kapellmeister gewählt. Der aus Breitensee stammende Musikschullehrer hat bereits Erfahrung als Kapellmeister; er leitete sechs Jahre die Musikkapelle Tullnerbach, bevor er 2010 wieder ins Waldviertel zurückgekehrt ist. Die Stadtkapelle Gmünd begleitet den leidenschaftlichen Musiker bereits seit Jahrzehnten, die letzten Jahre als Kapellmeister-Stellvertreter.

„Dass ich jetzt die Funktion des Kapellmeisters übernehme, war naheliegend. Wir haben ein Superteam und sind im Aufwind, haben mittlerweile über 60 aktive Mitglieder. Außerdem habe ich schon im Herbst die Proben für das Wertungsspiel geleitet – und weil diese sehr gut angekommen sind, fiel mit diese Entscheidung nicht schwer“, sagt Michael Neuwirth, zu dessen Stellvertreterin Christina Wurz gewählt wurde.

40 Jahre Mitglied, 10 Jahre Obmann

Erwin Höbarth bleibt als Beirat und Musiker erhalten. „Ich gehöre der Stadtkapelle Gmünd seit genau 40 Jahren an, war zehn Jahre Obmann und 21 Jahre Kapellmeister. Das ist genug, dazu kommt jetzt auch ein gewisses Alter. Die Übergabe erfolgte im besten Einvernehmen“, meint er. Er habe sehr viele schöne Erinnerungen an Auftritte der Stadtkapelle. Ihm bleiben viele Freundschaften, die über Jahrzehnte halten, und: „Die Zusammenkünfte nach den Proben schweißen zusammen, die möchte ich nicht missen.“ Seinem Nachfolger, der erst der dritte Kapellmeister in der Stadtkapelle Gmünd ist, die 1985 aus einer Bläsergruppe der Musikschule von Josef Seisenbacher gegründet worden ist, wünscht er alles Gute. Die offizielle Übergabe der Funktion erfolgt beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Gmünd am 22. April.

Wolfgang Usnik bleibt der Kapelle als Obmann erhalten. Petra Usnik, die als Schriftführerin ausgeschieden ist und von Daniela Korbel abgelöst wird, bleibt ebenfalls im Beirat. Die Kapelle freut sich auch über zwei Neuzugänge: Erika und Lukas Korbel wurden willkommen geheißen.

