Klimawandel: Ein touristischer „Rohdiamant“ direkt vor der Haustüre

Reiselust und Klimaneutralität - bringt man das unter einen Hut? Veranstalter und Tourismusverantwortliche geben über die Kundenwünsche Auskunft. Petra Wurz-Frank, Geschäftsführerin von Frank Reisen mit Sitz in Waidhofen, stellt fest: „Derzeit sehen wir keine Veränderungen beim Buchungsverhalten. Die Kunden reagieren nur auf kurzfristige, akute Situationen in der gewünschten Destination.“ Tendenziell seien Autoreisen rückläufig, der Trend gehe eindeutig in Richtung Flugreisen.

Als Grund nennt Wurz-Frank die stabilere Wettersituation in den Zielländern. Wegen der Nachfrage ändert sich das Angebot bei Frank-Reisen nicht. „Wir möchten ein breites Spektrum anbieten, um den Kundenwünschen gerecht zu werden.“ Ähnlich sieht es auch Doris Bednar vom Reise-Center Gmünd: „Das Buchungsverhalten hängt vom Alter und Informationsstand der Reisenden ab. Trends abzulesen gestaltet sich äußerst schwierig. Wir sind immer darauf bedacht, auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen.“

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit im Lainsitztal

Von eigenen Erfahrungen aus Afrika berichtet Bednar, dass in Kenia die Einfuhr von Plastiksackerl verboten ist. Mehrere Lodges in Namibia verbinden auf nachhaltige Weise Gastbetrieb mit Naturschutz und sozialem Engagement. Zum Tourismus im Waldviertel sieht sie die Bundes- und Regionalpolitik gefordert: „Das Waldviertel ist ein Rohdiamant in Sachen sanfter Tourismus. Leider fehlt ein Gesamtkonzept für die Region.“

In der Kleinregion Lainsitztal geht man das Thema durchaus gemeinsam an. Alexandra Kaufmann vom Tourismusbüro Weitra: „Die sechs Mitgliedsgemeinden der Kleinregion Lainsitztal arbeiten bei konkreten Zukunftsprojekten im Bereich Klimaschutz und vor allem bei Klimawandelanpassungen zusammen. Die Nächtigungszahlen im Gemeindegebiet Weitra sind konstant, wir rechnen künftig aber mit steigenden Zahlen, da hitzegeplagte Städter sich gerne bei uns erholen.“

Der Boom der Campingurlaube

Isabella Loydolt, Leiterin des Haarstubencampingplatzes in Reingers, berichtet Erfreuliches: „Wir bemerkten schon vor Corona steigende Nächtigungszahlen. 2010 waren es 2.200, 2018 hatten wir 2.900 Nächtigungen. Von 2019 auf 2020 gab es einen Anstieg von über 880 Nächtigungen. Die Gäste wollen einen unabhängigen Urlaub mit Selbstversorgung. Noch gelten wir als Geheimtipp.“ Heuer rechnete man mit einem witterungsbedingt schlechten Campingjahr, trotzdem gab es im Juli schon um 200 Nächtigungen mehr als im Juli 2022. Im August ist fast jede Woche ausgebucht.

Die steigende Nachfrage führte zu Adaptionen. „Viele Stammgäste waren es gewohnt, ohne Voranmeldung anzureisen. Jeder hat einen Platz bekommen. Jetzt haben wir ein digitales Reservierungsprogramm“, berichtet Loydolt: „Wir setzen auf Online-Marketing und die Kooperationen mit Reiseveranstaltern.“ Künftig will man um weitere Stellplätze und um kleine Mobilheim-Plätze erweitern. Zudem soll das Angebot um Glamping, Wintercampen und „Workation“ (Homeoffice am Campingplatz) ausgebaut werden.

Die Personalsituation ist angespannt

„Als saisonaler Gemeindebetrieb gibt es keine Ganzjahresstelle, und Saisonkräfte gibt es wenige. Wir können werben und investieren, aber ohne Personal sind wir chancenlos“, gibt sie zu bedenken. Und: „Unsere Camper genießen den Kontakt zu uns und tratschen gerne.“ Die Gäste schätzen die persönliche Betreuung, nur gerade die ist momentan nur bedingt möglich.

Ruhezonen, Working-Spaces, Shuttleservice. Das Litschauer Theater- und Feriendorf Königsleitn, geleitet von Geschäftsführer Zeno Stanek und Hoteldirektorin Nicole Auer, möchte seinen Gästen künftig mehr Ruhezonen, Working-Spaces, Shuttleservices und Ladestationen am Hotelareal für E-Autos anbieten. Auch kulinarisch setzt man vermehrt auf vegane, regionale Speisen und Produkte. Weniger darf es hingegen bei Fleisch, Animation und Gruppenreisen sein.

Um die Wünsche der Gäste noch besser erfüllen zu können, setzen sie auf mehr individuelle Beratung im Hotel und bessere Vernetzung mit anderen Serviceleistungen. Kurzfristige Anfragen und Buchungen nehmen zu, dafür bleiben die Gäste heute wieder länger als nur ein bis zwei Tage. Das Team rund um Stanek und Auer hat neben dem Kulturtourismus zunehmend auch die Natur als Anreiz entdeckt. Das Theater- und Feriendorf möchte sich zur Ganzjahresdestination entwickeln. Dafür werden Bildungsprojekte erweitert, Kunst- und Kulturprojekte ausgebaut.