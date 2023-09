Im Nebenjob als Einbrecher unterwegs

„Ich war glücklich. Eine harmonische Beziehung und eine gut bezahlte Arbeit im Bezirk Gmünd. Aber meine finanzielle Situation hat sich trotzdem zugespitzt. Meine Vergangenheit hat mich eingeholt“, schilderte der 45-jährige Tscheche vor Gericht. Deshalb sei er wieder auf alten Einbrecher-Pfaden gewandelt, gestand er ein.

Automaten in Werkshalle geknackt

Gemeinsam mit einem Bekannten (abgesondert verfolgt) sei er im Jänner dieses Jahres in eine Werkshalle in Litschau eingebrochen und habe dort einen Kaffeeautomaten aufgezwängt und daraus rund 76 Euro gestohlen. Der Versuch, einen Getränkeautomaten zu knacken, sei gescheitert, gestand der Tscheche ein. Er gab auch zu, alleine zugeschlagen zu haben: Einen Anhänger, den er im Vorbeifahren in einem Garten gesehen hat, nahm er einfach mit. „Ich konnte ihn gebrauchen“, lautete die simple Erklärung des Diebes.

Richterin verhängte Gefängnisstrafe

Bei 14 einschlägigen Vorstrafen des Tschechen gab es kein Pardon: Die Richterin verhängte über den Beschuldigten wegen Einbruchdiebstahls (teils versucht) eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Nicht rechtskräftig.