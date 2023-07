Spazierer: „Trauriger Tiefpunkt meiner bisherigen Polit-Karriere“

Von der „Beruhigung nach Klärung ungerechtfertigter Vorwürfe“ um das Unterwasserreich heißt es in einer Meldung der Stadtgemeinde Schrems. Die Staatsanwaltschaft habe ihr Verfahren nach der Anzeige einer Ex-Geschäftsführerin eingestellt: Im Frühjahr kolportierte Missstände im Warenlager des Stadtbetriebes seien durch eine veraltete Software verursacht gewesen, tatsächlich habe es keinerlei Malversationen gegeben.

Politisch ist zum Thema UWR aber noch keine Beruhigung zu spüren: Im Gemeinderat gingen die Wogen hoch.

Was ist jetzt schon wieder los? Zwar ließ die SPÖ-Stadtführung nach den Turbulenzen die Erweiterung des UWR-Beirates als Aufsichtsorgan um die Kleinparteien zu. Dessen jüngste Sitzung sei aber „einer der traurigen Tiefpunkte meiner bisherigen politischen Karriere“ (ÖVP-Stadtrat Tobias Spazierer) bzw. das „Schweigen im Wald… an Lächerlichkeit fast nicht zu überbieten“ (Viktoria Prinz/Liste Prinz) gewesen, hieß es aus der Opposition. Bei all den Problemen sei der Beirat schon nach zehn Minuten beendet gewesen, klagte Spazierer. Den Mandataren sei schlicht ein Blatt Papier vorgelegt worden, wonach die Ermittlungen eingestellt wurden, „als hätten wir sonst nichts zu reden. Wenn wir den Beirat nicht ernst nehmen, haben wir ein Problem – wir müssen das dringend klären.“

Zu reden gäbe es einiges. Spazierer: Die Betriebsrätinnen hätten sich beschwert, die Gewerkschaft sich eingeschaltet, arbeitsmarkt- und datenschutzrechtliche Bedenken stünden im Raum. Im Betriebsrat sei wie von der gegangenen zweiten Geschäftsführerin erkannt worden, dass „sie in Gesprächen mit der Gemeinde- und Geschäftsführung nicht weiterkommen“.

Die Stadt habe gar eine Arbeitspsychologin beauftragt, mit allen Beschäftigten zu sprechen. Danach habe sie an Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) berichtet. Bloß: Zwei Wochen später habe sich gegenüber dem Beirat weder Müller noch die Amtsleiterin an den Inhalt des Berichtes erinnern können. „Es will uns einfach nicht gesagt werden. So wird im Beirat umgegangen“, schloss Spazierer.

SPÖ-Preissl: „Politzirkus“. Allzu große Gegenwehr kam von Müller und SPÖ-Klubchef Michael Preissl nicht. Die Opposition habe um vermutete Missstände und die „unbegründete“ Strafanzeige der zweiten Geschäftsführerin einen „Politzirkus“ veranstaltet. Die Chefinnen hätten jahrelang gut gearbeitet, Probleme seien dann aber nicht untereinander, sondern am Rücken der Gemeinde ausgetragen worden. „Wenn man ein Problem hat und es nicht begründen kann, dann dauert es eben eine Zeit, um ihm nachzugehen“, rechtfertigte Preissl die verhaltene Kommunikation. Der Gemeinderat erfuhr am Tag einer Sitzung, in der er 95.000 Euro zur Deckung der Abgänge in der GmbH freigeben musste, von der Kündigung aus „persönlichen Gründen“ und wegen „unterschiedlicher Ansichten über die künftige Ausrichtung“ – kein Wort zu all dem Wirbel.

Genau darum geht es für Viktoria Prinz: „Es hat kein Geld gefehlt, aber es hat monatelang ausgesehen, als würde Geld fehlen. Es wäre eure Aufgabe gewesen, eine Prüfung zu veranlassen. Die Taktik war vertuschen, verschleiern, bloß nichts an die Öffentlichkeit kommen lassen.“ Eine Anzeige sei nötig gewesen, bis der Ball ins Rollen kam.

Dominik Leser (ÖVP) stieß sich indes an Preissls Formulierung der „unbegründeten“ Anzeige. „Weil ein Verfahren eingestellt wird, heißt es nicht, dass keine Verdachtslage da war“, betonte er. Preissl: Die Grundlage dazu habe gefehlt. Leser: Das sei zum Zeitpunkt der Anzeige nicht festgestanden, dazu gebe es ja das Ermittlungsverfahren.

Kompetenz für Beirat wird geklärt, neuer Co-Chef mit 1. August. Auf Antrag Spazierers wurde schließlich einstimmig entschieden, Rechte und Aufgaben des Beirates zu klären – damit er diesen nachkommen kann. Ein Textvorschlag soll dem Gemeinderat im Herbst vorgelegt werden. Im nicht-öffentlichen Teil wurde dann laut SPÖ-Stadtchef Müller ein aktueller Naturvermittler einstimmig als neuer Co-Geschäftsführer bestimmt. Starten soll er mit 1. August, der Name wird in den nächsten Tagen verkündet.

„Massive Drohungen.“ Müller zeigt sich in der Aussendung indes „fassungslos“ darüber, wie gegen Betrieb und Mitarbeitende „agitiert“ worden sei – auch mit massiven Drohungen gegen Einzelne. Und: „Im Unterwasserreich wurde und wird ordentlich und wirtschaftlich gearbeitet“, die Gästezahlen würden über jenen aus 2022 liegen.

Dass sich Beschäftigte einiges gefallen lassen mussten, sagt auch Elvira Peter (Gewerkschaft GPA). Umso wichtiger sei die Kommunikation, dass niemand was mit den Inventurdifferenzen zu tun hatte. Die Möglichkeit, im Beirat vorzutragen, habe es aber nie gegeben – jetzt sei das endlich auf Schiene, damit auch „eventuelle Probleme bereinigt werden können“.