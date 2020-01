Ein geparktes Auto nutzten Unbekannte in der Silvesternacht als Abschussrampe für eine Silvesterrakete. Direkt am Auto wurde die Rakete gezündet, dadurch wurde der Wagen beschädigt. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei aber noch nicht bekannt. Auf drei verschiedenen Landesstraßen in der Gemeinde Bad Großpertholz waren ebenfalls Unbekannte in der Silvesternacht aktiv und brachen mehrere Schneestangen um.

Zweckdienliche Hinweise zu diesen Vandalenakten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.