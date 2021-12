Wechsel bei Optik Mörzinger in Gmünd

Es war in mehrerlei Hinsicht eine Investition in die Zukunft, als Optiker Franz Mörzinger vor zehn Jahren sein modernes Hör- und Sehzentrum in der Emerich-Berger-Straße eröffnet hat. Mit Jahreswechsel geht er in Pension, sein Sohn Florian wird das Unternehmen weiterführen.

Er arbeitet seit 2011 im Unternehmen mit und konnte sich in den vergangenen Jahren auch mit der Geschäftsführung vertraut machen. Florian Mörzinger hat in Hall in Tirol seine Ausbildung zum Augenoptikermeister und Kontaktlinsenspezialist absolviert. Dass er das Unternehmen eines Tages übernehmen wird, sei schon zu seinen HTL-Zeiten festgestanden: „Es war eigentlich klar, als ich mit der Schule begonnen habe“, blickt er zurück. Später folgte die Ausbildung zum Hörakustikmeister in Wien. Die hat Florian Mörzinger gemeinsam mit seiner Gattin Bernadette absolviert. Auch sie ist Optikerin und verstärkt das Team seit diesem Jahr.

„Als Prokuristin wird sie auch in der Geschäftsleitung tätig sein“, erklärt er. Im Betrieb sind weitere vier Mitarbeiter angestellt – einer davon als Lehrling. Das Fachgeschäft wurde im Jahr 2000 von Franz Mörzinger gegründet, zehn Jahre später hat er die ehemalige Zugbegleiter-Unterkunft der ÖBB gekauft und den einstigen „Schandfleck“ umgebaut. 2011 folgte die Übersiedelung aus der Bahnhofstraße – wohl eines der größten Highlights aus über 20 Jahren. Andrea Mörzinger, die in der Administration tätig war, geht mit Jahresende ebenfalls in Pension.

Nachtlinsen als besonderes Angebot

„Wenn wir Fragen haben, werden uns die beiden sicher zur Seite stehen“, schmunzelt Sohn Florian: „Wir wollen weiterhin daran arbeiten, am aktuellsten Stand zu bleiben.“ Besonders im Kontaktlinsen-Segment sei man gut aufgestellt, als ein „Steckenpferd“ sieht er das Angebot von „Nachtlinsen“ – in der Fachsprache Orthokeratologielinsen genannt. Sie werden über Nacht getragen und die Hornhaut dabei so verändert, dass eine Sehschwäche über den Tag ausgeglichen werden kann. „Im Waldviertel sind wir in dem Bereich sicher führend. Die Nachfrage ist da, aber leider sind sie bei Kunden noch wenig bekannt“, sagt er.

Große Zukunftspläne hat Florian Mörzinger noch nicht: „Vorerst geht es darum, dass das Geschäft gewohnt professionell weitergeführt wird.“ Ein paar Ideen hat er aber trotzdem schon, speziell was den Hörakustik-Bereich betrifft.