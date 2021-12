Festival Schloss Weitra: „Starten bei Null“

„Aller guten Dinge sind drei“ – in Anbetracht dieses Sprichwortes ist Schloss-Weitra-Festival-Geschäftsführer Thomas Breit guter Dinge, dass im kommenden Jahr die bereits zwei Mal abgesagte Produktion „Wiener Blut“ stattfinden kann. Der Kartenvorkauf dazu startet in wenigen Tagen.

„Wir haben alle Karten, die 2020 und 2021 verkauft worden sind, zurückerstattet und starten jetzt wieder bei Null“, betont Thomas Breit, der im Juni die Funktion des Geschäftsführers von Conny Stütz übernommen hatte und gleich darauf alle für heuer geplanten Vorstellungen von „Wiener Blut“ coronabedingt absagen musste (die NÖN berichtete).

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Für 2022 laufen die Vorbereitungen, die Vorstellungen sind fixiert, und wir werden mit dem Kartenvorverkauf nach dem geplanten Lockdown-Ende am 12. Dezember starten“, verrät Breit. Bis dahin sollen jene Kulturinteressierten, die sich bereits 2020 und 2021 Karten für „Wiener Blut“ besorgt haben, die Möglichkeit haben, sich für das kommende Jahr Karten für ihre Wunschvorstellung zu besorgen. „Das ist uns ein besonderes Anliegen“, betont der Geschäftsführer.

Die Premiere von „Wiener Blut“ ist für 8. Juli 2022 geplant. Danach soll es diese nach der gleichnamigen Strauß-Operette von Intendant Peter Hofbauer aufbereitete musikalische Komödie an den darauffolgenden Wochenenden bis 8. August geben – ausgenommen am Weitraer Bierkirtags-Wochenende vom 15. bis 17. Juli. Die Aufführungen sollen freitags um 19.30 Uhr, samstags um 15 und um 19.30 Uhr sowie sonntags um 16 Uhr stattfinden. „Es bleibt 2022 somit alles so, wie wir es bereits 2020 und 2021 vorgehabt haben. Caroline Vasicek und Joesi Prokopetz spielen die Hauptrollen, Regie führt Peter Kratochvil“, sagt Thomas Breit.

Breit will alle 546 Sitzplätze nutzen

Karten gibt es also ab 12. Dezember unter www.schloss-weitra.at oder im Tourismusbüro unter 02856/5006-50. „Das geht ganz einfach und auch ohne Kontakt. Den gewünschten Platz aussuchen, reservieren, die Karten ausdrucken oder schicken lassen und bezahlen“, meint Breit, der davon ausgeht, dass im kommenden Jahr alle Aufführungen stattfinden und dabei alle 546 Sitzplätze im Schlosshof zur Verfügung gestellt werden können. „Natürlich haben wir einen Notfallplan, aber es muss alles wirtschaftlich bleiben.“

Die Organisation „seines“ ersten Schloss-Weitra-Festivals sei „ähnlich wie bei einem Großkonzert, aber doch viel komplexer“, meint Breit, der sich vor knapp 21 Jahren mit seiner Eventagentur selbstständig gemacht hat.