Premiere am Schubertplatz: Street-Food-Festival erstmals in Gmünd

Das „European Street Food Festival“ macht zum ersten Mal Halt im Bezirk Gmünd. Es bietet mit einer Vielzahl an Ausstellern eine große Auswahl an internationaler Küche. In den Vorjahren hat das Festival in Waidhofen gastiert und viele Besucher aus dem Bezirk angezogen. Nun geht es von 4. bis 6. Juni direkt nach Gmünd.

„Wir haben gemerkt, dass in Waidhofen immer besonders viele Gäste aus Gmünd waren. Deshalb entstand die Idee, den Stopp hierher zu verlegen“, erklärt Chris Tresper vom Veranstalter, der Stage Culinarium-Catering GmbH. Insofern rechne man am Pfingstwochenende mit vielen Besuchern am Schubertplatz. Aber: „Das kommt auch auf das Wetter an. Es wird jedenfalls Schirme geben, bei Sonnenschein genauso wie bei Regen.“ Für die Veranstaltung wird der Schubertplatz laut Stadtgemeinde von der Kreuzung Pestalozzigasse/Postgasse bis rauf zur Kreuzung mit der Conrathstraße gesperrt und der Verkehr über die Postgasse und Arbeiterheimgasse umgeleitet.

