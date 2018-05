Alle Veranstaltungen im Bezirk Gmünd.

Die seit 18 Jahren aktive und mehrfach preisgekrönte Kultur- und Begegnungsplattform „Together“ lädt am 26. Mai um 19.30 in die Kapelle Reingers zum Konzert von Monika Stadler (Harfe) und Sigi Finkel (Flöten, Saxophone). „Waves – Wellen“ nennt dieses in Jazz/Worldmusic-Kreisen bekannte Duo sein Programm mit Eigenkompositionen, sphärischen Sounds, afrikanischen Flöten, jazzigen Improvisationen und jeder Menge Groove.

