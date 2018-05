Alle Veranstaltungen im Bezirk Gmünd.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 30. Mai

Gmünd. Gastspiel des Lastkrafttheaters mit „Halbzwei“ und „Anatols Abschiedssuper“ um 19.30 Uhr am Stadtplatz (bei Schlechtwetter im Palmenhaus).

Grünbach. Village in Flame der Feuerwehr Grünbach, ab 20 Uhr mit den DJs Waasted und Andy Sharrow.

Motten. Eröffnung der Sommerakademie Motten, 19 Uhr; Impulsreferat zu „Zeiten. Wandel – Veränderungen und Visionen in Niederösterreich“ unter der Leitung von Martin Lammerhuber, Kabarett mit „Gebrüder Moped“, Konzert von Großmütterchen Hatz und Klok.

Weitra. Landesratstour von Gottfried Waldhäusl mit Gesprächsrunde um 17 Uhr im Gasthaus Hentsch.

DONNERSTAG, 31. Mai

Brand. Pfarrcafé nach der 8-Uhr-Messe.

Großschönau. BIOEM, Eröffnung um 11 Uhr im Festzelt, von 10.30 bis 15.30 Uhr Vorträge, bis 14 Uhr Frühschoppen mit der Jugendtrachtenkapelle Großschönau, 15 Uhr Radion 4/4 von ORF Niederösterreich mit Steirerbluat und Andy Lee Lang, 16.15 Uhr Trachtenmodenschau von Elfi Maisetschläger, 17.30 Uhr Auftritt von NÖN-Stargast Julia Buchner; Blutspendeaktion von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Großschönau. Roadshow der Berglandmilch von 9 bis 11 Uhr bei der BIOEM, 11 bis 12 Uhr Happy Hour mit dem NÖN-Glücksrad, ab 13 Uhr Autogrammstunde mit „Schärdinand“ und NÖN-Stargast Julia Buchner.

Haugschlag. Pfarrkaffee und Frühschoppen im Gasthaus Mader.

Litschau. Kabarett mit Thomas Stipsitz „Stinazer Delikatessen – Quasi ein Best-Of“, 19.30 Uhr im Herrenseetheater; Karten: 02865/5385.

Waldenstein. Gemeinde-Frühschoppen ab 9.30 Uhr am Dorfplatz in Waldenstein.

FREITAG, 1. Juni

Altweitra. Fest der Feuerwehr Altweitra am Festgelände bei der B41 mit „Freaky Friday“, 21 Uhr mit den DJs Waasted und Fatho.

Bad Großpertholz. Heilkreis der Gesunden Gemeinde „Allergien durch Heilströmgriffe lindern“, 18 Uhr in Pertholz Nr 57.

Eibenstein. Sportlerfest des SV Eibenstein am Festgelände (Kinderspielplatz), 21 Uhr Electric-Playground.

Gmünd. Begegnungscafé von „Gmünd hilft“, von 15 bis 17 Uhr am Schubertplatz Nr. 13.

Gmünd. Saunafest „Jamaika Vibes“ von 18 bis 23 Uhr im Sole-Felsen-Bad.

Großschönau: BIOEM, 10.30 bis 15.30 Uhr Vorträge, 16.30 Uhr Freiwilligen-Ehrung 2018.

Heidenreichstein. Internationaler Kindertag in der Buchhandlung Janetschek, ab 14 Uhr Schminktisch, Basteltisch, Luftballone usw.

Heidenreichstein. Tanztreff in der Käsemacherwelt mit Peter – for you, ab 15 Uhr.

Kirchberg. Ernst-Rabl-Senioren-Gedenkturnier, ab 17 Uhr am Sportplatz.

Pürbach. „Sonny Boys“ um 20.15 Uhr im Hoftheater; Karten: 02853/78469.

SAMSTAG, 2. Juni

Altweitra. Fest der Feuerwehr am Festgelände bei der B41, 19 Uhr Festakt zum 130-jährigen Bestehen der Feuerwehr, Segnung der neuen Florani-Statue, „Österreich-Nacht“ mit der Austropopband „echt guad“.

Amaliendorf. Tanznachmittag der Pensionisten, um 14 Uhr im Volksheim.

Eibenstein. Sportlerfest des SV Eibenstein am Festgelände (Kinderspielplatz), 9.30 bis 14 Uhr Flohmarkt, 18 Uhr Videowall mit Live-Übertragung des Matches Österreich gegen Deutschland, Disco.

Gmünd. Saunafest „Jamaika Vibes“ von 18 bis 23 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Gmünd. Konzert des Jugendorchesters der Stadtkapelle Gmünd unter dem Motto „Under the Sea“ unter der Leitung von Angelika Fegerl und Christina Wurz, um 16 Uhr im Kulturhaus.

Gmünd. Firmung um 10 Uhr in der Kirche Gmünd-Neustadt mit Abt Ambros Ebhart.

Großdietmanns. Dämmerschoppen des SV-Union Großdietmanns am Sportplatz, 14 Uhr Spiel der Reservemannschaft, 16 Uhr Spiel gegen Brand-Nagelberg, kulinarische Köstlichkeiten.

Großschönau. BIOEM, Vorträge von 10.30 bis 15.30 Uhr, E-Mobilitätstag von 10 bis 17 Uhr mit Testen von E-Fahrzeugen, Expertentipps, Infos, Gewinnspiel.

Haugschlag. Kinderolympiade am Sportplatz, 14 Uhr Anmeldung für die Bewerbe, 15 bis 17.30 Uhr Bewerbe, Spiele, um 18 Uhr Siegerehrung, ab 17 Uhr Grillhendl.

Kirchberg. Zankerlschnapsen des FJK Soccer Magics, ab 19.30 Uhr am Sportplatz.

Litschau. Caribbean Feeling, ab 21 Uhr im Feuerwehr-Haus Schandachen.

Pürbach. „Sonny Boys“ um 20.15 Uhr im Hoftheater.

Schrems. Kinder-Keramik-Kurs „Feen & Wichtel“, von 14 bis 16 Uhr im Kunstmuseum; Info: 02853/72888.

Unserfrau. Firmung mit Weihbischof Anton Leichtfried, um 9.15 Uhr Empfang beim Gemeindeamt, 9.30 Uhr Messe und Agape.

Schrems. Schnitzeljagd für Jung und Alt, Start um 14 Uhr beim Kulturhaus mit Rätselrallye.

Weitra. Astrostammtisch der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft, ab 20 Uhr im Gasthaus Hentsch.

SONNTAG, 3. Juni

Altweitra. Fest der Feuerwehr am Festgelände bei der B41, um 9.30 Uhr Festmesse, Frühschoppen mit den ziehenden Musikanten.

Buchers. Pfarrcafé des Bucherser Heimatvereines, ab 13 Uhr in der Bucherser Kirche.

Eibenstein. Sportlerfest des SV Eibenstein am Festgelände, 10 Uhr Frühschoppen mit dem Grenzland-Duo, Bausteinverlosung.

Eisgarn. Motorsägen-Publikumsbewerb der Feuerwehr beim Feuerwehrhaus Großradischen, ab 11 Uhr Bewerbe (auch Oldtimerbewerb und Damenbewerb) sowie Powersägen und Hotsaw-Show; Anmeldungen: vor dem Start oder 0664/6381236 .

Gmünd. Tauschzusammenkunft der Postwertzeichen-Sammlervereinigung Gmünd, von 9 bis 11.30 Uhr im Gasthaus Pauser.

Gmünd. Westernzug, Dampfzug um 10 Uhr von NÖVOG-Bahnhof mit Westernüberfall in Brand, retour von Litschau um 13 oder 16 Uhr.

Großschönau. BIOEM, Vorträge von 10.30 bis 15.30 Uhr, um 14 Uhr „Ausgezeichnet gebaut in Niederösterreich“.

Grünbach. Fest der Feuerwehr Grünbach in der Festhalle, um 9 Uhr Feldmesse, Frühschoppen mit „Die 2 Strawanzer“.

Heidenreichstein. Kirchenkaffee nach dem 14-Uhr-Gottesdienst in der Friedenskirche.

Heidenreichstein. Gartenfest in der Käsemacherwelt, von 10 bis 17 Uhr.

Kirchberg. Kinderfest des SV Kirchberg am Sportplatz, Beginn um 10 Uhr mit einer Feldmesse.

Pürbach. „Sonny Boys“ um 16 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Reingers. „Leopoldsdorf begrüßt Leopoldsdorf bei Wien“ in Leopoldsdorf.

Weitra. Pfarrfirmung um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

MONTAG, 4. Juni

Heidenreichstein. Männergruppen-Treffen „30er“, um 20 Uhr in der Betriebsseelsorge.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „Im Norden Europas“ von Dieter Manhart, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

DIENSTAG, 5. Juni

Gmünd. Treffen der Selbsthilfegruppe Anders, um 16 Uhr im Landesklinikum.

Gmünd. Jahreshauptversammlung der Gmünder Naturfreude mit Neuwahl und Audiovision von Franz Mezera, um 19 Uhr im Kulturhaus.

MITTWOCH, 6. Juni

Heidenreichstein. Mutter-Kind-Runde von 9 bis 11.30 Uhr in der Betriebsseelsorge.

Heidenreichstein. Seniorenrunde der Pfarre, um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum.

Kirchberg. Kinder-Bücherlesen um 15.30 Uhr in der Gemeindebücherei; Anmeldung: 0650/8727632.

Weitra. Büchereicafé von 9 bis 10.30 Uhr in der Stadtbücherei.