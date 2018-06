Alle Veranstaltungen im Bezirk Gmünd.

Die Niederösterreichische Militärmusik gibt am 9. Juni um 19 Uhr im Schloss Weitra ein Benefizkonzert, das vom Lions Club Waldviertel organisiert wird. Der dabei erzilte Erlös geht an den Veren "Tu gu" für Eltern mit scherkranken Kndern in der Region sowie der Familie Kolm aus St. Wolfgang. Katen für diese Konzert gibt es bei allen Raiffeisenbanken.

| Möseneder