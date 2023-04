Veranstaltungs-Tipps Wohin am verlängerten Wochenende im Bezirk Gmünd?

D as kommende Wochenende bringt unter anderem Ursula Strauss & Ernst Molden mit „Oame Söö (= „Arme Seele“)“ in Großschönau, „Two Faces live on stage“ zugunsten der Erhaltung des Volksheimes in Heidenreichstein, den Saisonstart auf Schloss Weitra – und natürlich eine Reihe an Maifeiern in allen Teilen des Gmünder Bezirkes.