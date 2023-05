Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Freuen sich auf das Viertelfestival: Kulturvernetzung-Geschäftsführer Josef Schick, Gabriele Rochla (Waldviertelakademie), Elisabeth Adamowitsch (Schulprojekt "On the Edge oba mittendrin"), Kulturvernetzung-Geschäftsführer Harald Knabl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Projektleiter Stephan Gartner, Thomas Arthaber (Waldviertelakademie) sowie Andreas Rathmanner (Kulturzug Kamptal). Im Bezirk Gmünd wird am Samstag mit drei Veranstaltungen gestartet.

Foto: privat, Gerald Lechner