Neue Gmünder Geh- & Radwege sind fertig

Die Arbeiten für Geh- und Radwege in der Emerich-Berger-Straße sowie zwischen Schremser Straße und Teichkettenweg sind abgeschlossen. Am 31. August gaben Landtagsabgeordnete Anja Scherzer (FPÖ) und Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) diese offiziell frei. 60 Prozent der Gesamtkosten von etwa 230.000 Euro trägt das Land NÖ, den Rest übernimmt die Stadtgemeinde.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung im Mittelstück der Emerich-Berger-Straße wurde der bestehende Geh- und Radweg verlängert. Wegen des direkten Anschlusses an das Einkaufs- und Schulzentrum sowie der Nähe zum Bahnhof gibt es eine hohe Frequenz an Fußgängern und Radlern. Auf einer Straßenseite blieb der Gehsteig bestehen, auf der anderen wurde der neue Geh- und Radweg mit entsprechendem Konstruktionsaufbau in 2,5m Breite über eine Länge von rund 180m errichtet. Die Schutzstreifen zur Fahrbahn wurden zur eindeutigen baulichen Trennung als Grünstreifen ausgeführt.

Eine eigenständige Geh- und Radverkehrsanlage war im Verlauf der Schremser Straße bereits ab Höhe des Sportplatzes stadtauswärts vorhanden. Von hier wurde wie in der NÖN angekündigt ein rund 135m langes, 3m breites Wegstück hergestellt, das in den Teichkettenweg mündet und noch bis zur Gymnasiumstraße verlängert werden soll. Damit wird auch eine direkte Verbindung von der Schremser Straße zu den Schulen geschaffen. Auch hier wurde der notwendige Schutzstreifen zu vorhandenen Stellplätzen als Grünstreifen ausgeführt. Die neuen Geh- und Radverkehrsanlagen binden auch an die durch das Stadtgebiet verlaufende NÖ Hauptradroute „EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail“ an.