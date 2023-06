Zum 150-Jahr-Jubiläum: Ein Spaziergang am Schremser Vereinsberg

Kräftig zwitschern die Vögel, mitten im satten Grün der Bäume und Sträucher riecht es nach Frühling. Es ist der erste warme und sonnige Tag seit Langem. Was Postmeister Josef Fisslthaler, Baumeister Johann Fries, Rechtsanwalt Johann Modrigl, Pfarrer Karl Richter und Wundarzt Karl Rudroff wohl dachten, was 150 Jahre später an diesem Ort sein würde, als sie 1873 den Verschönerungsverein gründeten? „Der Weg rauf ist anstrengend, man hat sich ein Getränk verdient. Aber es lohnt sich“, schmunzelt Franz Ableidinger, als er die Stufen zum Festplatz am Schremser Vereinsberg erklimmt.

Zum Zeitpunkt des Besuches tut sich dort gerade nichts, im Hintergrund laufen aber die Vorbereitungen zum Vereinsbergfest am 3. Juni. Anlass dafür ist das 150-Jahr-Jubiläum des Verschönerungsvereins, dessen Obmann Ableidinger ist. Weil sich die Aufgaben des Vereins hauptsächlich um den Vereinsberg drehen, ist auch klar, wo das Fest steigen wird. Fast so alt wie der Verschönerungsverein, bringt auch der Ort eine lange Vergangenheit mit.

Ein Park als Zeichen hohen Selbstbewusstseins

Die fünf Gründungsväter hatten einst mit den Grundbesitzern verhandelt, wollten deren Weidestücke am sogenannten Höbartberg nutzen und eine Parkanlage schaffen. Die meisten Eigentümer schenkten ihre Grundstücke her, manche erhielten das Schankrecht auf der Anlage. Andere behielten die Parzellen zwar, überließen sie dem Verein aber kostenlos, solange sie als Parkanlage dienen. Teils sei es auch zu Ankäufen gekommen, sagt Franz Ableidinger, der sich zur Vorbereitung auf das Fest mit der Geschichte des Vereins und jener des Berges beschäftigt. Heute umfasst das Areal demnach eine Gesamtfläche von fünf Hektar. „Die Errichtung der Anlage war zur damaligen Zeit ein Zeichen des gestiegenen Selbstbewusstseins der Bürger der Stadt Schrems und dem Wunsch der Bevölkerung nach einem Ort der Erholung“, resümiert er.

Der Aufstieg ist geschafft. Dass dieses Naherholungsgebiet tatsächlich nahe der Stadtmitte liegt, sei schon etwas Besonderes. Gerade für Spaziergänge wird der Vereinsberg gerne genutzt – auch von Hundebesitzern. Authentisch, dass während des Gesprächs mehrere Vierbeiner mit Herrchen und Frauchen vorbeikommen.

Auch das „Kaffeehaus“ ist fast 150 Jahre alt

Oben am Festplatz, der von Laubbäumen gesäumt wird, fallen die unterschiedlichen Gebäude auf: die Rzepa-Hütte, die früher der Fleischerei gehörte, und heute immer noch deren Namen trägt. Der 1929 errichtete und 1971 erneuerte Musikpavillon, in dem die Stadtkapelle schon das eine oder andere Mal gespielt hat. Ein achteckiger Pavillon, der unter dem Namen „Kaffeehaus“ so viel mehr verspricht, als er halten kann. Er ist das älteste Gebäude am Vereinsberg, wurde 1874 erbaut.

Das Kaffeehaus war das erste Gebäude am Vereinsberg. Foto: Topothek Schrems

Das größte Gebäude entstand 1881 an der Nordseite. Heute wird es „Gloriette“ genannt und fällt mit seiner detaillierten Gestaltung in Formen und Funktionen auf. Früher gab es hier eine Kegelbahn und eine Schießstätte. „Diese Schießstätte wurde von den Brüdern Hofbauer, Meisterschützen der k. und k. Monarchie, zum Schießen mit Bolzengewehren auf mechanische Scheiben eingerichtet“, erklärt Ableidinger.

Wer sich in Zusammenhang mit dem Vereinsberg durch Fotoarchive klickt, dem dürfte auffallen, dass es hier zu früheren Zeiten viele Veranstaltungen gab, großteils organisiert von Vereinen. Aktuell spricht er von fünf bis zehn Veranstaltungen pro Jahr. Die Einnahmen gehen an den Verschönerungsverein – „mietet“ ein anderer ehrenamtlicher Verein den Festplatz, hat dieser nichts zu zahlen. Der „riesige Spielplatz für Kinder“, wie Ableidinger den mit Granitblöcken übersäten Hügel im Süden der Stadt auch nennt, ist praktischerweise inkludiert.

Ein Fest mit Beteiligung aus über 20 Vereinen

Früher haben, blickt Franz Ableidinger zurück, Schremser Vereine regelmäßig zusammengeholfen und ein Fest am Vereinsberg auf die Beine gestellt. Später habe sich das aufgehört – geblieben ist unter anderem das Herbstfeuer von Stadtkapelle und Feuerwehr. Wenn am 3. Juni das Jubiläum gefeiert wird, dann sind über 20 Vereine und Organisationen aus der Stadtgemeinde dabei, sorgen für Essen und Trinken und ein Rahmenprogramm. „Wir haben die anderen Vereine eingeladen, mitzumachen. So ist es gewachsen“, sagt er.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Holzbänke und Tische vom Vereinsberg als Brennmaterial verwendet. Der Verschönerungsverein setzte sich nach Kriegsende für eine Revitalisierung ein, Schulkinder pflanzten laut Ableidinger an die 1.000 Nadelbäume und 450 Ebereschen. Als 1984 ein Sturm Schäden an der Parkanlage anrichtete, waren Aufforstungen nötig. Über 300 starke Bäume seien entwurzelt worden.

1984 verwüstete ein Sturm das Areal, Bäume wurden entwurzelt. Foto: Topothek Schrems

Der Vereinsberg ist ans Strom- und Wassernetz angeschlossen, die Wege sind teils schon seit über 50 Jahren elektrisch beleuchtet. Die Rückwand der Gloriette wurde 1979 von Friedrich Frühwirth mit Schremser Ansichten bemalt. Ja, auch das ist ein Zeichen des Stolzes und Selbstbewusstseins. Um die Instandhaltung der Anlage kümmert sich der Verschönerungsverein, Unterstützung kommt von der Stadtgemeinde. Rundherum wäre freilich viel zu tun, manches ist eine Frage der finanziellen Mittel. 2021 wurde immerhin die Sanierung des Dachs der Gloriette abgeschlossen.

Im Gedenken an den Kaiser, Gesangsverein und die Gründer

Am Weg bergab in Richtung Friedhof wird nochmal deutlich, dass der Vereinsberg auch ein Ort des Andenkens ist: Zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef wurde 1908 ein Ehrenmal aus Gebhartser Syenit errichtet, unübersehbar sind auch das Jägermarterl, der Gedenkstein des Arbeitergesangsvereins und das Hamerling-Denkmal. 1907 entstand neben dem Kaffeehaus ein Denkmal für die Gründer dieser Anlage. Seit 1873 mag es das eine oder andere gegeben haben, das weit weniger Bestand hatte als der Vereinsberg als Park. Gut möglich, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass er 150 Jahre überdauert.

Das heurige Vereinsbergfest soll keine einmalige Sache bleiben: Großes Ziel des Teams um Franz Ableidinger ist eine jährliche Veranstaltung – und dass der Ort insgesamt mehr belebt und genutzt wird. „Es ist zu schade, um es nur anzusehen“, überlegt er. Nun ja, es gibt höhere Berge. Die Anstrengung nach oben ist nur von kurzer Dauer und den Berg „erklimmen“ zu müssen, ist vielleicht auch zu dick aufgetragen. Dass es sich gelohnt hat, stimmt aber.

1933 feierte der Verschönerungsverein sein 60-jähriges Bestandsjubiläum. Foto: Topothek Schrems

