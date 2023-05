Vergehen der Tierquälerei Gummibärchen statt Obst & Nüsse: Papageien-Halter vor Gericht

Der kranke Papagei des Waldviertlers wurde von der ARGE Papageienschutz aufgenommen und wieder aufgepäppelt. Foto: Symbolbild: Gut Aiderbichl

U nangekündigt klopfte eine Tierärztin an die Tür einer Familie in Gmünd, um zu prüfen, wie es deren Papagei geht. Der Vogel war in einem erbärmlichen Zustand und wurde dem Halter abgenommen. Ein Strafverfahren wegen Tierquälerei folgte.