Gmünder Kameraden helfen in Nordmazedonien .

Neuerlich mussten Kameraden aus dem Gmünder Bezirk in die Ferne ausrücken: Nach dem Hagel in Allentsteig und den Hochwassern in der Wachau ging es am 5. August nach Nordmazedonien, wo schwere Waldbrände toben. Gmünd stellt acht Feuerwehrleute, die in der Nacht auf 6. August vor Ort ankommen sollen. Ihr Einsatz ist für etwa eine Woche anberaumt.