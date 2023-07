Brauhotel Weitra: Auch Restaurant geschlossen

Ausgerechnet vor jener Zeit, in der sich die Stadt Weitra durch Besucher-Highlights wie Schlossfestival oder Bierkirtag außerordentlich hohen Zustroms erfreut, wurde es in einem der markantesten Gebäude des Rathausplatzes finster: Im Brauhotel wurde vorige Woche nach dem Hotelbetrieb auch das Restaurant geschlossen.

Die Brauhotel Weitra GmbH hat ein Verkaufsverfahren für die Immobilie gestartet.

Haus mit Vergangenheit. Das zumindest auf das Jahr 1499 zurückgehende Haus war 1622 zum herrschaftlichen Hofbräuhaus geworden. Mitte der 1960er Jahre wurde die Brauerei geschlossen, das Weitra Bräu wird mittlerweile in der „Bierwerkstatt“ vor der Stadtmauer gebraut. Das in die Jahre gekommene Gebäude am Rathausplatz stand in der Folge bis 1988 still, wurde dann von der Brauhotel Weitra GmbH um Moorheilbad-Gründer Manfred Pascher († 2022) erworben, umfassend revitalisiert, zum hochwertigen Gastronomie- und Hotelbetrieb mit 60 Betten und eigener Gasthausbrauerei aufgewertet. 2001 wechselte die Betriebsführung zum Moorheilbad Harbach.

Hotel mit Aussicht - auf Schloss & Rathaus. Foto: Markus Lohninger

Angekündigter Schritt – mit offenem Zeitpunkt. Im Februar 2023 hatte das Moorheilbad wie berichtet den Hotelbetrieb eingestellt und den Ausstieg aus dem Betriebsführungsvertrag auch für das Restaurant im Lauf des Jahres angekündigt. Das Moorheilbad wolle sich auf die Kernkompetenzen im Gesundheitsbereich konzentrieren und das Seminar-Angebot im Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum ausbauen, hatte Geschäftsführerin Viktoria Magenschab damals gesagt. Auch der Bereich der Privataufenthalte solle gestärkt werden.

Das Aus für das Restaurant zum aktuellen Zeitpunkt begründet sie durch Unsicherheiten bei Gästen und Beschäftigten, weil eben die Schließung im Zuge des Verkaufsverfahrens im Raum stand. Diese Unsicherheiten hätten sich auch im Buchungsverhalten für Busse oder Feiern niedergeschlagen. Die Belegschaft werde nun im Moorheilbad weiter beschäftigt.

Stadtchef Layr: Aus einer schweren Situation gestärkt hervorgehen. Bürgermeister Patrick Layr bedauert die Aufgabe auch des gastronomischen Bereiches inmitten der Hauptsaison sehr. „Das Brauhotel war über viele Jahre hinweg ein toller Leitbetrieb, ein starkes Aushängeschild für die Stadt. Es bleibt definitiv eine Lücke“, sagt er. Er zeigt aber Verständnis – die Rahmenbedingungen seien aktuell für alle Betriebe im gastronomischen und touristischen Bereich schwer.

„Andererseits ist die Stadt Weitra aus solchen Situationen in der Vergangenheit immer gestärkt hervorgegangen“, betont Patrick Layr, „zuletzt etwa mit der Neuübernahme des heutigen Rathskellers zum Waschka“. Er hofft, dass auch der angelaufene Verkaufsprozess für das Brauhotel in absehbarer Zeit positiv abgeschlossen werden kann.